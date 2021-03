Sveva Sagramola è uno dei volti più popolari di Rai 3. Dal 1998 è infatti la conduttrice di Geo&Geo, uno dei programmi più identificativi della terza rete pubblica. Sveva Sagramola non è solo un volto televisivo apprezzato dai tanti telespettatori che la seguono tutti i giorni, è anche una stimata autrice e fin da giovane ha curato programmi di grande successo. Molto riservata sulla sua vita privata, Sveva Sagramola ha un suo sito web ma frequenta pochissimo i social; dopo il matrimonio a 41 anni, è oggi madre di una bambina di 10 anni.

Sveva Sagramola, vita privata: l’infanzia difficile

Nata a Roma il 29 Aprile 1964, Sveva Sagramola ha dovuto affrontare da giovanissima la separazione dei genitori: aveva 11 anni quando il loro rapporto è finito.

“È una sofferenza che colpisce la famiglia una separazione” ha raccontato lei stessa a Caterina Balivo durante un’intervista a Vieni da Me. “Il momento più difficile – ha poi proseguito nel racconto della sua infanzia difficile – è stato scegliere di andare via di casa a 22 anni. Io fatico sempre nelle separazioni, perché vedo la separazione come una perdita, anche se non è vera questa cosa” ha spiegato.

Sveva Sagramola: l’amore per il marito

Sveva Sagramola ha origini argentine, ed è proprio in Argentina che durante un viaggio con la madre ha incontrato per la prima volta l’uomo che sarebbe poi diventato suo marito, Diego Dolce.

“Mio marito Diego è argentino – ha raccontato a Caterina Balivo – e l’ho conosciuto quando avevo 15 anni durante il mio primo viaggio in Argentina dove mia madre viveva da 20 anni. Ero andata in Argentina per conoscere alcuni miei cugini. Lo conobbi perché era un amico di mio cugino Paolo a cui sarò eternamente grata“.

L’amore è poi sbocciato qualche anno dopo, quando il cugino li ha rimessi in contatto. Nel 2006 è arrivato il matrimonio, e poco dopo, nel 2010, è nata la figlia Petra, che ha reso Sveva Sagramola madre a 45 anni.

Il marito Diego Dolce, con cui oggi vive a Roma, è un imprenditore argentino originario della provincia di Treviso.

I successi di Sveva Sagramola: da Mixer a Geo&Geo

Laureata in lettere, Sveva Sagramola è entrata nel mondo dello spettacolo come autrice televisiva. Il primo successo è arrivato nel 1994 con Mixer, programma di approfondimento giornalistico condotto da Giovanni Minoli, per il quale ha curato servizi e inchieste di vario genere. Dopo alcuni anni come autrice di programmi rivolti ai giovani, ha poi iniziato ad occuparsi di viaggi e natura nel 1997 con la conduzione di Professione Natura su Rai 3.

Nel 1998 è quindi stata scelta come nuova conduttrice di Geo&Geo, programma dedicato all’ambiente in onda tutti i pomeriggi su Rai 3. Sveva Sagramola prese la conduzione da Licia Colò, e ancora oggi è alla guida del programma, sia come conduttrice che come autrice. Dal 2013 le è stato affiancato il fotografo naturalista Emanuele Biggi, quando si è deciso di estendere la durata la programma.

Il segreto del successo di Geo&Geo

“Il vero segreto dei programmi così duraturi – ha spiegato Sveva Sagramola un paio di anni fa a TvBlog – è riuscire a mutarli assieme alla società.

Quando abbiamo cominciato, Geo affrontava i temi ambientali in un momento in cui si cominciava a parlare dei problemi ecologici, del cambiamento climatico, degli stili di vita sostenibili. Poi questi temi, che allora erano un po’ una nicchia, sono diventati al centro del dibattito” ha raccontato con orgoglio la conduttrice.

