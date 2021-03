Luca Argentero è stato ospite di Canzone segreta, il nuovo programma emotional condotto da Serena Rossi. L’attore ha ricevuto una grande sorpresa dagli amici, tra cui Stefano Fresi, che ha cantato la “canzone segreta” di Luca Argentero, e dalla compagna Cristina Marino. A corredare l’esibizione, le foto della piccola Nina Speranza, la figlia che la coppia ha avuto lo scorso anno.

Luca Argentero a Canzone segreta

Luca Argentero è stato il primo ospite di Serena Rossi nel suo Canzone segreta, e l’intento di trasmettere un’emozione alle personalità chiamate nel programma è sicuramente riuscito.

L’attore è entrato all’oscuro di tutto, tanto da dichiarare, dato che non ama le sorprese, che l’unico motivo per cui ha accettato di partecipare a Canzone Segreta è stata Serena Rossi.

I due hanno lavorato insieme nel film Brave ragazze: “L’ultima volta che ci siamo visti mi stavi arrestando“, ha scherzato la conduttrice, ricordando le riprese.

Cristina Marino racconta Luca Argentero

Un elemento fondamentale della sorpresa organizzata da Serena Rossi per Luca Argentero, è stata la compagna dell’attore, Cristina Marino. L’influencer ha avuto modo di raccontare alle telecamere di Canzone segreta qualche dettaglio sulla vita insieme.

Innanzitutto ha svelato quale sia la “canzone segreta” di Luca Argentero: “Sexy Tango è la canzone segreta di Luca. Mia mamma quando è nata Nina, nostra figlia, mi ha mandato il testo e Luca mi ha detto ‘Non ci posso credere, anche mia mamma quando ero piccolo me la faceva ascoltare’“.

La gioia di essere padre

Cristina Marino ha inoltre raccontato quale felicità ha portato la nascita di Nina Speranza lo scorso maggio: “Luca è nato per essere padre. Rientra in una categoria secondo me rara di papà ‘mammo’. È il maestro di cambio di pannolini, del bragnetto, delle pappe… Gioca tantissimo con sua figlia“.

L’amicizia tra Luca Argentero e Stefano Fresi

Chi ha interpretato la canzone di Fabio Concato, cantandola e al pianoforte, è un grande amico di Luca Argentero, l’attore Stefano Fresi. Su di lui Argentero spende parole che mostrano grandissima stima: “Uno degli incontri più belli di questi anni di lavoro. Stefano ha la capacità, come ha fatto questa sera, di creare intorno a sé un’atmosfera di gioia pura, mista al suo incredibile talento, alla sua arte sopraffina“.

Argentero continua spiegando che nell’ambiente “è difficilissimo incontrare persone di cuore e Stefano lo è“.

