Intervista di coppia per Luca Argentero e la compagna Cristina Marino a Verissimo. Innamorati della loro piccola Nina Speranza, nata lo scorso maggio, i due attori raccontano la loro vita da genitori. “La vita da papà è meravigliosa perché c’è una mamma come Cristina“, la dolcissima dichiarazione di Argentero.

Genitori felici e innamorati

Felicissimi e più innamorati che mai, Luca Argentero e Cristina Marino sono ospiti a Verissimo in video-collegamento con Silvia Toffanin. La coppia ha visto nascere la loro prima figlia, Nina Speranza, lo scorso maggio e i primi scatti assieme alla principessina di casa hanno fatto impazzire i followers.

I due attori si professano innamoratissimi della loro piccola e, per costruire una famiglia, starebbero pensando al matrimonio. Nulla è ancora ufficiale ma nei loro progetti futuri uno spazio importante viene ritagliato anche per le nozze, che coronerebbero il loro sogno d’amore.

Intanto si godono il primo frutto della loro travolgente e passionale love story: Nina Speranza. La coppia ha affermato di non aver voluto sottoporla al clamore mediatico, proteggendola per quanto possibile dalla curiosità del gossip. Tanto che, quando il volto della piccola è stato pubblicato in prima pagina su due noti settimanali, i genitori non hanno tardato a riversare sui social il loro malcontento.

Segno che, prima di tutto, è importante la tutela della loro piccola.

“Felici di poter vederla crescere“

In video-collegamento con Silvia Toffanin dalla loro abitazione, Cristina Marino e Luca Argentero raccontano come stanno trascorrendo questi mesi al fianco della piccola Nina. L’attore si professa felice, soprattutto grazie alla presenza al suo fianco di una donna speciale come Cristina: “La vita da papà è meravigliosa perché c’è una mamma come Cristina, altrimenti non sarebbe la stessa cosa.

Il segreto del fatto che stiamo andando avanti nel migliore dei modi è Cristina: donna meravigliosa e madre fantastica. Ha vissuto tutto questo in un anno così difficile“.

Cristina Marino si reputa felice di poter veder crescere la piccola Nina, giorno dopo giorno. In questo momento difficile in cui il settore del cinema e dello spettacolo è bloccato, i due attori hanno modo di rimanere a casa e godersi la crescita della principessina di casa. “La fortuna nella sfortuna – spiega la Marino – è stata quella di poterci godere Nina appieno: non stiamo lavorando, siamo a casa tuti e due e siamo veramente felici di poter vederla crescere e vedere tutti i giorni l’evoluzione di Nina.

Luca è un papà incredibile, ci spalleggiamo, siamo anche bravi a ritagliarci dei momenti“.

