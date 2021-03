Franca Leosini è una delle ospiti de Canzone Segreta, il nuovo show condotto da Serena Rossi. La conduttrice ha deciso di aprire le porte della prima puntata a una delle giornaliste più seguite della Rai, dove ha raccontato le più controverse storie di cronaca nera italiane con il suo Storie Maledette.

Franca Leosini ha un saldo seguito tra i telespettatori e fan sui social, nonostante non abbia account essendo estremamente riservata sulla sua vita privata.

Franca Leosini: chi è la conduttrice di Storie Maledette

Franca Leosini è una giornalista nata a Napoli nel 1934, con decenni di esperienza nella cronaca nera.

Dopo la laurea in Lettere Moderne, inizia a lavorare per L’Espresso, su cui pubblica un’intervista che desta scandalo a Leonardo Sciascia. Con lo scrittore, Franca Leusini affronta il ruolo delle donne nell’ambiente mafioso. Più tardi dirigerà Cosmopolitan e firmerà una rubrica culturale per Il Tempo.

Franca Leusini in Rai

Nel 1988 l’arrivo in Rai, per cui diventerà autrice di Telefono Giallo, con la conduzione di Corrado Augias, poi si occuperà dello spazio noir della trasmissione Parte Civile. Insieme a Stefano Curzi condurrà poi I grandi processi, fino al 1994 quando arriva la conduzione di Storie Maledette.

Il successo di Storie Maledette

Franca Leusini avrà con Storie Maledette la sua consacrazione a signora della cronaca nera. Grazie alle interviste concesse da alcuni protagonisti dei casi più celebri e alla capacità di saper cogliere ogni sfumatura dei temi trattati acquista largo seguito tra gli appassionati. I suoi fan si identificano addirittura come “leosiners” e sono abbastanza da essersi guadagnati una citazione sulla Treccani.

“Entrare in carcere per conoscere i protagonisti delle storie. Questa è la nostra unicità, la nostra forte identità“, ha dichiarato in un’intervista a Open, “Poi io su una cosa sono rigidissima: non svelo mai le domande prima, altrimenti i miei interlocutori finirebbero per prepararle“.

Il marito di Franca Leusini

Molto meno conosciuta è la vita privata di Franca Leusini. È poco noto, ad esempio, che il suo nome di battesimo è Franca Lando, e che ha preso il cognome dal marito Massimo Leosini.

La coppia è insieme da quando la giornalista aveva 22 anni, e hanno avuto due figlie, che vivono a Napoli, città dove risiede anche il marito di Franca Leosini. Riservatissimi, si sa ben poco della loro vita privata, ma la giornalista ha raccontato qualche dettaglio in alcune interviste.

La lontananza dal marito

A causa degli impegni lavorativi, la coppia vive separata, con Franca Leosini a Roma per la vicinanza agli studi Rai. La conduttrice non sembra però ritenerlo del tutto uno svantaggio: una volta a scherzato dichiarando che quando si ha poco tempo da passare insieme se ne ha anche meno per litigare.

Insieme da 30 anni, Leosini ha raccontato che per il marito ha lasciato un altro, e che con lui sarebbe stato amore al primo sguardo, che dura tutt’ora. “Ancora oggi lui fa la spola tra Napoli e Roma“, ha dichiarato a Il Corriere della Sera, “Qualche volta mi raggiunge qui solo per guardare insieme a me la trasmissione, la domenica sera…“.

Approfondisci:

Franca Leosini, le insidie di Storie Maledette: “Voleva strozzarmi”

Marco Vannini, i genitori contro Franca Leosini: “Da lei offese disumane”

Franca Leosini, perchè piace così tanto la Signora delle storie maledette