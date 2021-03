Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, è una popolare Dj, influencer e scrittrice. Con la partecipazione al dating show di Canale 5 Valentina Dallari ha conquistato la simpatia e l’affetto del pubblico grazie ad un carattere testardo e deciso.

La notorietà raggiunta la aiuta ad avviare la sua carriera nel mondo della musica. Una debilitante e lunga lotta contro l’anoressia mette ha però messo in questi anni a dura prova la Dallari che ha deciso successivamente di raccontare la sua battaglia in libro e nel suo blog personale.

Valentina Dallari: origini, età e altezza

Valentina Dallari ha radici serbo-croate ed è nata a Bologna il 19 dicembre 1993, sotto il segno del Sagittario.

Sul suo blog scrive: “Mi definisco un po’ naif e totalmente sopra le righe, ma forse è il mio più grande pregio“. Impegnata da ragazzina nella pallavolo, ha dovuto abbandonare lo sport dopo un infortunio al menisco e al crociato. Mora, alta 1.75 m, appassionata di moda e di musica, Valentina vanta in passato alcune esperienze come indossatrice, come PR e ragazza immagine.

Da tronista di Uomini e Donne a Dj passando per la fama su Instagram

Valentina Dallari partecipa come tronista all’edizione 2014/2015 del dating show più seguito di Canale5, Uomini e Donne.

È stato il programma a darle “lo slancio per fare quello che ho sempre sognato, ovvero la Dj“, scrive sul suo blog.

La passione per la musica le è stata trasmessa dal padre che le fa “subito apprezzare il grunge, il rock’ n’ roll e il punk rock”. Valentina inizia la sua carriera da Dj portando i suoi dj set in tutta Italia. Nel frattempo è diventata anche una seguitissima influencer che oggi conta 1.1 milione di follower su Instagram.

La battaglia contro l’anoressia

Se già durante il dating show Maria De Filippi aveva notato che Valentina stava visibilmente dimagrendo, era il 2017 quando l’ex tronista rock arrivata a pesare 39 kg.

I disturbi alimentari erano infatti arrivati a minare seriamente la sua salute fisica e psicologica ed è stata lei a parlarne in più occasioni, spesso proprio nel suo blog: “Ero convinta che dimagrendo sarei stata più bella e avrei lavorato di più“, confesserà a posteriori Valentina a Le Iene.

Nel gennaio 2018, con l’aiuto della madre e della sorella Alessia, Valentina decide per il ricovero in una struttura specializzata. Vi rimane 8 mesi, un tempo lunghissimo per lei, mesi di sacrifici, di lotta.

Il coraggio di raccontare: il servizio per Le Iene, il blog e libro

Valentina Dallari ha il coraggio e la forza di aprirsi, di raccontare la sua drammatica esperienza contro i disturbi alimentari. “Ho iniziato a mettermi a dieta perché volevo perdere chili, mi sentivo in dovere di perdere del peso per i miei follower che mi amavano e mi vedevano come un’icona“, ricorda Valentina in un toccante servizio di Le Iene nel febbraio del 2019.

Qui Valentina Dallari spiega come l’anoressia si sia fatta strada in lei, il peso che hanno avuto le influencer che lei stessa aveva preso come punti di riferimento e gli haters che avevano sempre un commento negativo sul suo aspetto, prima e durante la malattia.

Nello stesso periodo la Dallari apre un blog personale, Born from death, dove si lascia andare a riflessioni e a ricordi, anche drammatici, del periodo della malattia e del ricovero. Sul blog trovano però anche spazio la forza, la determinazione, l’amore per la musica e per la vita che Valentina ha ritrovato dopo aver combattuto vis-à-vis l’anoressia.

Il 24 settembre 2019 Valentina Dallari ha pubblicato un libro autobiografico, Non mi sono mai piaciuta. Attraverso le pagine del libro Valentina racconta di sé, della partecipazione a Uomini e Donne, di come lo show le abbia cambiato la vita, dell’anoressia, delle difficoltà, delle debolezze ma anche dell’amore per la musica e di come questa l’abbia aiutata a superare i momenti più difficili.

Vita privata: amori e fidanzato

Durante la partecipazione a Uomini e donne, in veste di tronista Valentina Dallari conosce Andrea Melchiorre. I due continuano a frequentarsi anche dopo la fine del programma ma la loro relazione piuttosto travagliata si è conclusa dopo pochi mesi. Valentina inizia poi una relazione con il suo manager Alessandro De Luca che le è stato molto vicino durante il difficile periodo di lotta contro l’anoressia e del ricovero in clinica. I due si sono lasciati però nel dicembre del 2018.

La relazione con Junior Cally

Dall’ottobre del 2019 Valentina è impegnata con il noto rapper romano, Junior Cally. Conosciuto per essersi mostrato con una maschera fino all’uscita del suo primo video, Tutti con me, il rapper aveva fatto scatenare molte polemiche contro alcuni suoi testi in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020.