Gianni Morandi è stato ricoverato la scorsa settimana dopo un incidente domestico che gli ha procurato alcune gravi ustioni. Il cantante si trova ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena, mentre i medici si prendono cura di lui. Fin da subito amici e fan sono stati rassicurati sulle sue condizioni generali di salute: il cantante non è mai stato in pericolo di vita. Le gravi ustioni riguardano mani e gambe, e non sarebbe necessario intervenire chirurgicamente. Intanto dall’ospedale, nelle scorse ore, è stato diramato un nuovo bollettino.

Gianni Morandi: come sta il cantante

“Le condizioni cliniche generali di Gianni Morandi sono soddisfacenti e il suo decorso clinico è regolare“, è questo quello che fanno sapere dall’ospedale Bufalini di Cesena.

“Prosegue la normale evoluzione delle aree ustionate che continuano ad essere sottoposte ai trattamenti medici necessari“, fanno sapere ancora.

Le ustioni e l’incidente in giardino

Il cantante bolognese avrebbe avuto un incidente mentre lavorava in campagna. Morandi si è ustionato alle mani e alle gambe, bruciando delle sterpaglie in giardino: il cantante sarebbe scivolato sul fuoco accesso e poco dopo sarebbe stato soccorso dal 118 chiamato a intervenire.

Sembra che le ustioni siano di secondo e terzo grado.

Gianni Morandi: i messaggi degli amici vip

Poco prima dell’incidente, Morandi si era fatto fotografare nei campi, sempre sorridente, in abiti da lavoro. La foto era finita poi su Instagram, dove il cantante aveva commentato divertito: “Finalmente ho trovato i guanti della mia misura…“. Poco dopo l’incidente e l’ultimo post si riempie di messaggi di sostegno da parte dei numerosissima fan del cantante. Tra i famosi a lasciare un piccolo messaggio di sostegno c’è Nek: “Gianni rimettiti presto” scrive il cantante aggiungendo un cuore.

C’è anche zia Mara Venier, sempre molto attiva e dolce sui social, che scrive: “Un grande abbraccio Gianni“.