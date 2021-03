Una dolcissima dedica quella che Il Volo ha voluto oggi condividere con i propri seguaci su Instagram e rivolta a Vito Boschetto, il padre di Ignazio, scomparso improvvisamente all’inizio di marzo, qualche sera prima che il figlio insieme a Piero Barone e Gianluca Ginoble si esibissero sul palco del Festival di Sanremo.

Il Volo ricorda Vito Boschetto, il padre di Ignazio scomparso a inizio marzo

La notizia della scomparsa del padre di Ignazio Boschetto era stata resa nota lo scorso 2 marzo. Non venne rese nota la causa della morte dell’uomo, venuto presumibilmente a mancare forse per un malore mentre si trovava nella sua abitazione a Bologna.

Vito Boschetto non aveva mai lasciato il figlio seguendolo in tutta la sua avventura canora diventata negli anni una passione e una carriera di successo, riconosciuta in tutto il mondo. La notizia della morte ricordiamo era arrivata anche poco prima che proprio Ignazio salisse nuovamente sul palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo, insieme ai compagni per rendere omaggio al grande maestro scomparso, Ennio Morricone. Un impegno che, nonostante il gravissimo lutto, Ignazio aveva voluto onorare senza mancare all’appello.

La commovente dedica su Instagram: “Uniti, sempre“

Quest’oggi è arrivata una nuova dedica, un saluto da parte dei 3 ragazzi al padre di Ignazio.

Un dolce e tenero omaggio reso pubblico su Instagram dove Il Volo ha voluto salutare Boschetto con due fotografie, un prima e un dopo. Un primo scatto che ritrae Vito Boschetto insieme al figlio Ignazio giovanissimo, poco più che un bambino; e una seconda foto che ritrae i due invece in tempi recentissimi. Identica la posa in entrambi gli scatti: i due, felici, si abbracciano in quel quadro che ritrae l’affetto e la complicità tra padre e figlio.

L’omaggio de Il Volo a Vito Boschetto, il padre di Ignazio, scomparso all’inizio di marzo.

Fonte: Instagram

“Qualche anno fa abbiamo intitolato uno dei nostri concerti ‘Un’avventura straordinaria’ – scrive Il Volo su Instagram – Ebbene, tutte le avventure contengono momenti di felicità e momenti di tristezza, la cosa fondamentale è quella di affrontare insieme ognuno di questi momenti. Uniti, sempre. Ciao Vito, ci mancherai“. Parole in ricordo e omaggio di Vito ma anche di forte vicinanza e affetto nei confronti di Ignazio.