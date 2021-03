Di ieri la lunga lettera che il cantante Adriano Celentano ha voluto pubblicare, suddivisa in post, sulla sua pagina Instagram. Una lunga missiva che il molleggiato ha voluto scrivere e rendere pubblica, una riflessione personale sulla vicenda che sta coinvolgendo Fabrizio Corona e tutta la sua famiglia, sua madre e suo figlio Carlos.

Di fronte alle accorate parole spese da Celentano, arriva anche la risposta da parte della madre di Fabrizio Corona.

Adriano Celentano e la lettera scritta a Fabrizio Corona

Quello che sta accadendo a Fabrizio Corona continua ad essere uno dei temi di dibattito che stanno alimentando accese discussioni anche ben al di fuori della sua cerchia.

Dapprima il differimento di pena, la revoca dei domiciliari che sanciva il suo ritorno in carcere per finire di scontare la sua condanna; poi la dura reazione di Corona stesso raggiunto dalla notifica del Tribunale di Sorveglianza; i gesti violenti contro sé stesso immortalati in agghiaccianti video su Instagram; le turbolente immagini di Corona steso a terra circondato dalla Polizia che lo ha poi caricato a bordo di un’ambulanza direzione Niguarda di Milano dove è poi stato ricoverato nel reparto di psichiatria.

La madre Gabriella risponde alla lettera di Adriano Celentano

“Questo è solamente l’inizio“, gridava Corona nelle stories Instagram mentre la madre, piangendo disperata, si aggrappava alla sua giacca implorandolo di calmarsi, di smetterla di farsi del male.

Continua anche nel reparto di psichiatria la sua protesta, dove è severamente piantonato dai Carabinieri, dove sta continuando a non bere e a non mangiare fin quando non sarà fatta “giustizia” nei suoi confronti, continuando a farsi del male angosciando i suoi parenti, i suoi legali. Una situazione drammatica che ha catturato l’attenzione di tutte le persone vicine e che sono state vicine all’ex re dei paparazzi.

Una vicenda che ha catturato l’attenzione anche di Celentano che ha definito la sua pena una “punizione spropositata“, allegando una lunga e contestualizzante riflessione. E proprio la madre di Corona, a cui Celentano si è rivolto soffermandosi sul suo dolore, ha voluto rispondere al molleggiato con un post su Instagram: “Grazie Adriano… Gli angeli esistono e tu sei uno loro.. Mamma Gabriella“.