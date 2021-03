Emergono i primi dissapori tra i naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che ha preso il via da pochi giorni. In particolare, Daniela Martani rivela di essersi sentita spesso giudicata per la sua dieta vegana, a tratti punzecchiata e oggetto di battutine da parte dei suoi compagni del gruppo dei ‘Buriños’.

Daniela Martani al centro delle prime dinamiche

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata da pochissimi giorni, con la puntata d’esordio di lunedì scorso e lo show in studio degli opinionisti, tra gaffe e momenti maliziosi. Ma anche in Honduras iniziano ad emergere le prime dinamiche e i naufraghi, divisi in ‘Buriños’ e ‘Rafinados’, stanno imparando a conoscere i membri del rispettivo gruppo.

Fra i concorrenti appartenenti al gruppo dei ‘Buriños’ c’è, in particolare, Daniela Martani, già protagonista di un’accesa lite con Vera Gemma prima dell’inizio del reality. A creare i primi (anche se piccoli) dissapori è la sua dieta vegana, che la impossibilita di fatto a mangiare pesce, uno dei principali alimenti di una tradizionale dieta ‘da naufraghi’. Nella puntata di questa sera la conduttrice Ilary Blasi affronta la questione, chiedendole se si sia sentita a tratti esclusa dal gruppo per il suo regime alimentare.

“Mi sono sentita punzecchiata“

Daniela Martani rivela subito di essersi sentita giudicata, cercando di non colpevolizzare i membri del suo gruppo ma facendo comunque notare la discriminante: “Beh mi sento giudicata perché non hanno avuto mai a che fare con i vegani e qui ti mette in una condizione di nervosismo. Ogni tanto mi sono sentita punzecchiata, non attaccata. Anche se mi fa molto piacere che siano curiosi e mi chiedano“. La naufraga però ribadisce: “Mi sono sentita un po’ messa da parte, ma sono io caratterialmente così e tendo ad isolarmi“.

Dissapori per Vera e Angela

Primi dissapori anche per Angela Melillo e Vera Gemma, rispettivamente ‘Rafinada’ e ‘Buriña’. La Melillo ammette di esserci rimasta male per la nomination ricevuta proprio da Vera, che le promise a suo dire che non l’avrebbe mai votata: “Ci sono rimasta male, non è che è sempre piacevole sentirsi dire che irriti qualcuno. Poi ci sono rimasta male perché c’è un precedente. Mi aveva promesso che non mio avrebbe mai nominata, senza nemmeno averglielo chiesto“. “Io non gliel’ho mai detto“, specifica però Vera Gemma.

Angela ribatte: “Ma dico che ci sta anche, è un gioco, ma quello che ho detto è che sarò molto felice di poterle dimostrare che non sono così“.

E Vera, con la trasparenza che la contraddistingue, risponde: “Con lei all’inizio ho avuto un approccio molto positivo, ma lei ha avuto un atteggiamento all’inizio come se fosse stata infastidita“.

