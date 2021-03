Il nuovo show di Rai 1 Canzone Segreta è partito lo scorso venerdì 12 marzo e sembra essere già entrato nelle grazie dei telespettatori. Il merito è di Serena Rossi, una delle più amate cantanti e attrici del panorama italiano, ma anche del format che punta a regalare al pubblico forti emozioni.

Anticipazioni Canzone segreta: lo show di Rai1

Lo show, presentato dalla stessa Serena Rossi durante una delle serate del Festival di Sanremo, si pome come obiettivo quello di celebrare i propri ospiti in un’escalation di ricordi, filmati e suggestioni. Accolti da una poltrona bianca, i 6 ospiti di ogni serata, si godranno la sorpresa a loro dedicata, ignari di ciò che accadrà.

Ogni celebrità invitata sarà accompagnata dalle note della sua canzone del cuore, in un susseguirsi di filmati e fotografie che permetteranno al pubblico a casa di conoscere la storia, i sogni e le emozioni dei protagonisti.

Tema centrale dello show è la musica. Ogni ospite verrà omaggiato da una performance canora eseguita da un cantante o da un gruppo musicale che arrangerà la sua canzone segreta. Il pezzo sarà anche accompagnato da una coreografia suggestiva del corpo di ballo e da performer che accompagneranno la messa in scena.

Canzone segreta: chi sono gli ospiti della 2ª puntata

Venerdì 19 marzo su Rai 1 alle 21.35 andrà in onda la 2ª puntata di Canzone Segreta. Nel corso della serata si alterneranno sulla poltrona bianca i cantanti Mika, Romina Power e Marcella Bella, l’attore Michele Placido e l’ex calciatore Ciro Ferrara. Anche questa volta non mancheranno le emozioni forti e i momenti di grande commozione. Quegli stessi momenti vissuti da Luca Argentero, 1º ospite della puntata d’esordio. L’attore ha ricevuto una grande sorpresa dall’amico e collega Stefano Fresi e da Cristina Marino. Il primo ha cantato per lui la sua canzone segreta Sexy Tango di Fabio Concato, mentre la compagna ed influencer ha raccontato i dettagli della loro vita insieme e la gioia per la nascita della loro bambina Nina Speranza.

