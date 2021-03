La telenovela sul nome della figlia di Fedez e Chiara Ferragni si arricchisce di un nuovo capitolo. Quando manca ormai sempre meno alla data del parto della influencer, resta il mistero sul nome della bambina: tanti gli indizi sparsi nel corso degli ultimi mesi, ma ora lo stesso rapper Fedez stava per svelarlo su Instagram per errore.

Fedez sul nome della figlia: gaffe su Instagram

Tutto è accaduto a ridosso del terzo compleanno del figlio Leone, festeggiato anche a suon di storie sui profili social della coppia nota come Ferragnez. In una storia delle ultime ore, Fedez stava parlando appunto della bambina in arrivo, cadendo però in una possibile gaffe: il rapper stava per svelare il nome della figlia sua e di Chiara Ferragni, che però non è stato ancora annunciato.

“Mia moglie mi ha appena comunicato che la V…oh, stavo per dire il nome per sbaglio” ha detto Fedez nella storia. Svelato quindi che la figlia di Chiara Ferragni dovrebbe iniziare con la lettera V: tra i fan serpeggiano quindi le prime teorie, a seconda che si intenda quella mezza gaffe di Fedez come una semplice V di Valentina, oppure una Vi come Viviana e simili. Il rapper è stato subito stoppato dalla moglie: “La bimba!” ha detto lei, “Che paura!” ha ribadito lui.

Fedez per sbaglio quasi svela il nome della figlia

Fedez scherza sulla figlia: “È nata!“

L’errore che quasi è costato la rivelazione del nome della figlia, era inserito in un discorso circa il suo segno zodiacale. Ora che “la baby V entra in ariete, non so cosa significhi” come dice Fedez, sostanzialmente sarà di un segno ritenuto comprensivo di tutti gli elementi: fuoco, aria, terra e acqua. “Un Avengers“, ironizza Fedez.

Ironia usata anche nei giorni scorsi dal secondo classificato a Sanremo 2021 – con annesse polemiche per il gesto della Ferragni – quando con un post ha annunciato: “È nata!”.

Solo uno scherzo, però, come ha specificato subito dopo: “È la foto di un giovane Lello con il suo giovane padre“. A breve, però, la foto diventerà realtà e al posto di Leone ci sarà la baby V, qualunque sia il suo nome.

Fedez con Leone su Instagram

