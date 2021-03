La puntata di Verissimo di sabato 20 marzo 2021 si prospetta ricca di temi e di grandi ospiti che siederanno nel salotto di Silvia Toffanin. Il celebre talk subirà però un cambio d’orario che potrebbe sorprendere i telespettatori più disattenti. Tra gli ospiti, anche Ornella Vanoni ed Elisabetta Canalis.

Anticipazioni Verissimo: a che ora va in onda

La prima novità per questa puntata di Verissimo riguarda la sua messa in onda. Come si legge dalle anticipazioni fornite direttamente da Mediaset, il talk di Silvia Toffanin cambia orario: non più le canoniche 16.00 ma Verissimo andrà in onda alle 15.40.

Non viene specificato il motivo del cambio di orario, né se questo sia in qualche modo definitivo.

Nei giorni scorsi la programmazione di Mediaset e di molte reti ha subito modifiche per la giornata per le vittime del Covid, ma non sembra questo il caso di questo anticipo.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti del 20 marzo

Detto dell’orario, la puntata di Verissimo del 20 marzo sarà al solito ricca di ospiti e di temi. Su tutti, verrà ospitata “un vero mito della musica italiana” come Ornella Vanoni. Assieme a lei, si apprende, siederà di fronte alla Toffanin anche Elisabetta Canalis che, dalle anticipazioni, promette di “aprire il suo cuore” nel talk show; la showgirl parlerà anche della figlia Skyler e del padre.

Assieme alle due celebri donne ci sarà anche la giornalista Rula Jebreal, che si è fatta conoscere molto di più in Italia grazie al monologo di Sanremo 2020.

Ma ancora: a Verissimo sarà ospite il ballerino di flamenco di fama internazionale Joaquin Cortes, una vera icona degli anni ’90. Altro nome forte che non ha bisogno di molte presentazioni è quello di Luca Ward, celebre doppiatore di numerose star di Hollywood. Chiudono la fila il deejay italiano Luigi Mastroianni e la storia di Maria Giovanna Elmi, la celebre “signorina buonasera”.

Guarda il video

Approfondisci