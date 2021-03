Elisabetta Canalis è potuta tornare in Italia e ha riabbracciato la madre, dopo essersi vaccinata contro il Covid negli Stati Uniti, dove risiede. Ospite quest’oggi a Verissimo, la showgirl racconta il rapporto speciale che le unisce, sino a non trattenere le lacrime. Anche Silvia Toffanin crolla, momenti di forte commozione in studio.

Il ritorno in Italia di Elisabetta Canalis

Lo scorso 26 dicembre Elisabetta Canalis era stata ospite di Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin, ma soltanto in video-collegamento. L’ex Velina di Striscia la Notizia, infatti, da tempo risiede negli Stati Uniti assieme al marito Brian Perry e alla figlia Skyler Eva.

Tuttavia, come rivelato alla conduttrice in quell’occasione, ha preferito non tornare in Italia per le feste per non mettere a rischio la salute della madre. È passato qualche mese ma le cose adesso sembrano cambiate. La showgirl è stata infatti vaccinata negli Stati Uniti, sia con la prima dose sia con il richiamo, e ha così potuto fare rientro in Italia e riabbracciare così l’adorata madre Bruna.

Dopo mesi di distanza, Elisabetta Canalis ha riassaporato l’amore e la vicinanza della mamma. A Verissimo, quest’oggi, il racconto di quell’incontro.

Il rapporto con mamma Bruna

Il rapporto di Elisabetta Canalis con mamma Bruna è davvero speciale, fatto di complicità e riflessioni, sorrisi ed empatia, nonostante la distanza fisica. La showgirl racconta l’emozione ogni volta che la figura materna viene a trovarla negli Stati Uniti: “Ho 42 anni e quando mia mamma viene a trovarmi cerco sempre di dormire con lei, ma non vuole perché preferisce stare con i cani. Trova sempre una scusa. Io non mi sento grande, voglio stare con lei“.

Al fianco di mamma Bruna c’è sempre stato papà Cesare, sino alla sua dolorosa scomparsa: “Mia mamma ha conosciuto mio papà quando lei aveva 18 anni.

Hanno costruito una vita insieme, ma è la vita e bisogna andare avanti. Dico sempre a mia mamma che deve essere contenta della vita che sta vivendo perché, se mio padre avesse avuto anche solo un giorno la salute che ha lei, l’avrebbe vissuto al massimo“.

Conduttrice e ospite in lacrime

Una clip successiva propone una sorpresa speciale proprio da parte della madre, al termine della quale Elisabetta Canalis e Silvia Toffanin non trattengono le lacrime. “Abbiamo vissuto diverse situazioni – spiega l’ex Velina – Io ho diverse amiche che vivono negli USA e molte di loro si lamentano del fatto che i loro genitori non sono contenti che se ne siano andate.

Invece mia madre non l’ha mai fatto. Io ho fatto la scelta di andare negli Stati Uniti forse a cuor troppo leggero, perché se avessi saputo cos’è davvero la lontananza, forse ci avrei pensato di più. Adesso è così, ma lei non me l’ha mai fatto pesare“.

