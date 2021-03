Reduce dalla meravigliosa ospitata al Festival di Sanremo 2021, Ornella Vanoni si racconta a tu per tu con Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Ma in studio non è sola, perché ad accompagnarla come sempre nelle sue avventura è la sua cagnolina di nome Ondina. Tra le forme di amore che la diva ha vissuto, figura anche la preziosa compagnia della sua barboncina.

Da Sanremo 2021 a Verissimo

A Verissimo è ospite Ornella Vanoni, che torna per un’intervista ai microfoni di Silvia Toffanin dopo essere stata sua ospite nel 2018. La cantante è una delle icone della musica italiana e, alla veneranda età di 86 anni, ha ancora grinta da vendere.

In occasione del Festival di Sanremo 2021 è stata ospite della kermesse, durante la quale ha incantato con un medley dei suoi più celebri successi discografici. In quell’occasione ha anche interpretato il suo ultimo singolo Un sorriso dentro al pianto accompagnata al pianoforte da Francesco Gabbani, autore del testo. Tale incrocio intergenerazionale ha incantato tutti e il brano è da più etichettato come una poesia, un vero inno all’amore e alla libertà.

Ornella Vanoni, che è stata anche contagiata dal Covid-19 lo scorso ottobre, si racconta a tutto tondo a Silvia Toffanin con la simpatia, la leggerezza e l’eleganza che da sempre la contraddistinguono.

Ornella Vanoni e l’amore: dagli amici a… Ondina

Ornella Vanoni fa il suo ingresso in studio assieme alla sua inseparabile barboncina di nome Ondina. “Se stai buona resti qui, sennò ti mando fuori: capito?“, ammonisce subito la diva rivolgendosi alla sua cagnolina, poco dopo aver abbaiato. Poi aggiunge: “Ondina ha la fissa dei tappi e vuole un tappo per giocare“. Nella vita della Vanoni la sua barboncina è indubbiamente una presenza importantissima, fonte di gioia, sorrisi e una compagnia sempre fedele.

Nella vita della cantante c’è sempre stato spazio per l’amore, declinato in tutte le sue forme. Non solo per un uomo, ma anche per gli amici, la famiglia e, ovviamente, per Ondina: “Ho amato, ma sono stata anche amata per fortuna. Oggi non ho più un uomo, se per amore si intende quello. Ma ho tanti amori: i miei nipoti, mio figlio. Io sono una donna felice, non ho bisogno di avere un compagno. Non ho saputo portare avanti una storia, oppure è stato difficile… insomma, non c’è. Ma ho 3-4 amiche del cuore, 2-3 amici del cuore, per cui ho costruito dei buoni legami e sola non mi sento.

E poi c’è Ondina“.

