Da poche settimane nuovamente al timone di Avanti un altro, Paolo Bonolis ha stupito tutti con un’inaspettata e pungente affermazione. Chiacchierando con una concorrente del suo programma infatti, il conduttore ha fatto una dichiarazione ben poco innocente, riferendosi a due sue colleghe: Barbara d’Urso e Eleonora Daniele.

La nuova edizione di Avanti un altro: fra risate e novità

A partire dall’8 marzo, Paolo Bonolis è tornato a tenere compagnia agli spettatori di Canale 5 con il suo ormai storico format Avanti un altro. Come sempre, il conduttore ha voluto al suo fianco il fedele Luca Laurenti amico e collega inseparabile, ma ha voluto anche assicurare al pubblico qualche interessante novità.

A quanto parte infatti, Avanti un altro sarebbe pronto a sdoppiarsi aggiungendo anche delle puntate speciali, in onda in prima serata e con concorrenti scelti fra i personaggi più amati dal pubblico. Fra questi, un posto d’onore sembrerebbe essere già stato assicurato agli ex concorrenti del Grande Fratello.

Com’era immaginabile anche per questa edizione del suo quiz, Bonolis ha deciso di puntare sulla risata ma forse una delle sue ultime uscite non è stata gradita a tutti.

Il racconto della concorrente Erika

Lo scorso venerdì 19 marzo, Bonolis e Laurenti hanno accolto di fronte a loro la concorrente Erika.

Giocando sull’emozione della donna, il conduttore ha smorzato come sempre la tensione scherzando con i presenti in studio. “Hanno riaperto l’osteria qua davanti?”, ha domandato infatti al notaio, alludendo all’ilarità della donna coinvolta in un’irrefrenabile risata a causa della tensione del momento.

Tornato poi a sedere di fronte a Erika, Paolo Bonolis ha ascoltato il suo racconto scoprendo le sue origini e la sua professione. Proprio sentendo la tipologia di studi universitari effettuati dalla donna però, il presentatore ha trovato un aggancio per proporre la sua punzecchiante battuttina.

Barbara d’Urso e Eleonora Daniele: “Arrivano come le mosche!”

“Mi sono laureata in giornalismo investigativo e cronaca nera”, ha spiegato la signora Erika, provocando stupore in Bonolis che ha ripetuto la sua frase. “Giornalismo investigativo e cronaca nera! Capirai, è il paradiso di alcune trasmissioni televisive!”, ha dichiarato il conduttore sorridente.

“Non sto lavorando infatti!”, ha risposto con velata rassegnazione la concorrente a cui Bonolis ha ironicamente fornito un’immediata soluzione.

“Ma la prendono subito! – ha esclamato suscitando un “Ma magari” della donna – dalla d’Urso, Storie Italiane, qui appena c’è un cadavere arrivano come le mosche!”.

L’esplicito riferimento alle sue colleghe non è stato commentato né dalla concorrente, né dagli altri presenti e il momentaneo gelo creatosi nello studio è stato rapidamente eliminato grazie alle successive dichiarazioni della donna.

Bonolis: “No però, così andiamo nel penale”

Quest’ultima ha infatti iniziato a parlare della sua passione per la scrittura di racconti erotici, suscitando interesse in Bonolis che ha reagito con fare finto-polemico al suono diffuso in studio a ricordare il momento della pubblicità.

“Datemi un attimo di tregua. Ho 60 anni, mi sto a ingrifa’ un attimo. Non mi concedono nulla”, ha dichiarato contro gli autori incaricati di segnalare il tassativo.

Prima di lasciare spazio alla carrellata di spot pubblicitari, però Erika si è aperta a una confessione personale, anzi, intima. “Ti amo da quando ero piccola”, ha infatti ammesso al conduttore, provocando la sua immediata reazione. “No, però così andiamo nel penale”, ha risposto Bonolis, lanciando poi la pausa pubblicitaria.

La reazione della d’Urso e della Daniele

Né Barbara d’Urso né Eleonora Daniele sembrerebbero aver risposto all’affermazione del conduttore di Avanti un altro.

È probabile che entrambe abbiano compreso l’ironia di Paolo Bonolis, accettando di essere bonariamente prese in giro da lui. Non è detto comunque che entrambe non decidano di replicare nei prossimi giorni, magari rendendo pan per focaccia e inserendo a loro volta un’ironica battuta all’interno dei loro programmi.