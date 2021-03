Una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne è, senza dubbio, Gemma Galgani. La celebre Dama del dating show di Canale 5 appassiona i telespettatori con le sue vicende amorose da molti anni. Ma Gemma è sempre al centro delle discussioni anche per le sue esibizioni sopra le righe durante le sfilate, organizzate dal programma.

Recentemente è tornato in studio un flirt della Dama dello scorso anno, Nicola Vivarelli, dopo un periodo di pausa lavorativa. Ma Gemma ha continuato a portare avanti la sua conoscenza con il Cavaliere Maurizio, che adesso sembra sia arrivata al capolinea, come riportano le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News.

Anticipazioni Uomini e Donne: disavventura per Gemma

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che la puntata di domani non sarà delle migliori per Gemma Galgani. La Dama non riuscirà nemmeno a fare il suo ingresso in studio senza incorrere in una disavventura, che preoccuperà i presenti.

Infatti Gemma scivolerà sulle scale che conducono dalla passerella allo studio, procurandosi dei tagli sulle ginocchia. La caduta della Dama allarmerà lo studio, ma il momento di tensione sarà spezzato dalle battute dell’opinionista Tina Cipollari.

La decisione di Maurizio

Ma la puntata di domani darà un’altra emozione a Gemma Galgani.

Anche in questo caso, sfortunatamente, si tratta di qualcosa di negativo. Ultimamente, la Dama aveva ripreso la conoscenza con Maurizio, anche se la credibilità del Cavaliere, era stata messa in dubbio, in passato, dagli opinionisti del programma.

Gemma e Maurizio racconteranno di aver passato insieme la serata a guardare la tv, ma, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, la conoscenza dei due protagonisti del dating show non si concluderà per il meglio.

In puntata Tina e Gianni proveranno a indagare sui reali sentimenti del Cavaliere e anche un altro membro del parterre, Domenico, dirà la sua opinione a riguardo.

Dopo questi scambi d’opinione, Maurizio deciderà d’abbandonare il programma, lasciando Gemma, un’altra volta, da sola.

È dunque una brutta puntata per Gemma, che all’inizio vedremo pure avere un incidente: mentre, vestita da Ape Maya, cerca di volteggiare per lo studio sfilando, la Dama cadrà facendosi male alle ginocchia. La vista del sangue sulle sue gambe farà prendere un grosso spavento ai presenti, ma la Dama si rimetterà abbastanza presto in piedi.

Approfondisci:

Le dure critiche a Gemma

Gemma incontra di nuovo Nicola Vivarelli, cosa è accaduto?

La sfilata hot di Gemma Galgani