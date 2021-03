Nicola Vivarelli è un volto noto agli amanti di Uomini e Donne che sicuramente non avranno dimenticato la sua storia con Gemma Galgani. Ora, il corteggiatore ha deciso di voltare pagina e di cercare una nuova dama a cui donare il suo cuore all’interno del dating show della De Filippi. Nonostante la sua scelta però, sembra proprio che il 26enne non riesca a dimenticare i momenti vissuti in compagnia di Gemma.

Gemma Gargani e Nicola Vivarelli: sempre più lontani

La sua storia con la dama Gemma Galgani aveva stupito, ma ora che Nicola Vivarelli è tornato a Uomini e Donne, la loro relazione sembra essere destinata a trasformarsi in un semplice ricordo.

L’ufficiale di navi da crociera ha 45 anni in meno della dama torinese, e la differenza di età non sembra aver mai influito sul loro rapporto. I problemi che li avrebbero portati a concludere la loro storia sarebbe piuttosto stati legati alla distanza e al fatto che Gemma avrebbe declinato non pochi inviti da parte del giovane.

Come è emerso dall’ultima puntata di C’è posta per te, in cui la Galgani è apparsa in veste di “consigliera d’amore” per la comica Luciana Littizzetto infine, a separarli definitivamente sarebbe stato anche il lavoro del giovane.

L’ufficiale sarebbe infatti dovuto partire per un viaggio alle Bahamas, allontanandosi così dalla dama. I rapporti fra loro sembrerebbero essere ancora positivi però, tanto che Nicola ha postato divertito il video della puntata in cui si parla di lui, sul suo profilo Instagram.

La nuova avventura a Uomini e Donne: le parole di Nicola

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Vivarelli si è detto pronto a tuffarsi in una nuova avventura amorosa, ammettendo di provare da sempre forti emozioni all’interno degli studi della trasmissione.

“Far parte del programma mi è sempre piaciuto, le emozioni che ho provato il primo giorno in studio le ho rivissute anche questa volta.

Sono molto felice di riprendere questa esperienza, che tanto mi ha lasciato durante il primo percorso e che sicuramente altrettanto mi lascerà anche in quello di adesso”.

Uomini e Donne: il rapporto con Gemma Galgani

Prima di aprire il suo cuore a una nuova donna, Nicola ha voluto precisare come stanno davvero le cose con la Galgani. Il giovane ha parlato di “un bel rapporto di stima e affetto” e ha ammesso di non aver mai troncato del tutto i contatti. “Durante la mia assenza ci siamo sentiti per le festività e per informarci su come stavamo”.

L’ufficiale non ha nascosto di aver provato sensazioni positive incontrando nuovamente Gemma: “Rivederla è stato senza dubbio molto piacevole”. Ai fan della coppia però conviene probabilmente mettersi il cuore in pace, perché la fiamma amorosa sembra proprio essere spenta ormai del tutto.

“Il mio augurio per entrambi è di trovare il compagno/a che ci renda finalmente sereni” ha dichiarato, mostrandosi pronto ad andare avanti.

Ancora nessuna breccia nel cuore del corteggiatore

A questo punto sembra essere chiaro: Nicola Vivarelli ha voglia di innamorarsi di una donna che non sia Gemma.

Per ora però sembra che nessuna sia ancora riuscita a conquistare il cuore del bel corteggiatore. “Nel parterre femminile ho notato che ci sono nuove dame; sinceramente, nonostante siano di bella presenza, non hanno attratto la mia attenzione”.

Con i suoi 26 anni, Nicola non ha certo fretta di trovare la donna giusta, ma si dice fiducioso per questa nuova esperienza all’interno di Uomini e Donne. “Questo percorso a Uomini e Donne lo affronterò, come sempre, con la massima sincerità, in primis nei confronti di me stesso, poi delle eventuali corteggiatrici e del pubblico in generale.

Ho il cuore libero e sono pronto a trovare la mia Giulietta”.

Uomini e Donne: la donna dei sogni di Nicola Vivarelli

Chiamato a parlare del suo prototipo di donna ideale, Vivarelli ha spiegato di non avere in mente un esempio in particolare e di apprezzare piuttosto alcune caratteristiche.

“Non ho un prototipo di donna ideale, ma una delle cose che guardo nella persona che desidero al mio fianco oltre all’aspetto fisico sono la lealtà e la dolcezza”. La dolcezza per Nicola sembra essere tanto importante quanto la femminilità e chissà che all’ennesima partecipazione al programma non riesca proprio a trovare una donna che incarni tutte queste caratteristiche.

Gemma Galgani… e sui suoi uomini

Dopo aver chiarito la sua posizione nei confronti dell’ormai “ex dama del cuore” Gemma Galgani, Nicola ha voluto esprimere la sua opinione sugli uomini da lei frequentati in passato.

“Per il mio modesto parere, gli uomini che si sono presentati non avevano le caratteristiche dell’uomo che Gemma cerca, e di cui ha bisogno” ha dichiarato Vivarelli. Il giovane le ha poi augurato di riuscire a trovare l’amore vero, di cui innamorarsi profondamente.

Dalle sue parole, sembra proprio che Nicola pensi di conoscerla meglio di chiunque altro, al punto tale da riuscire a comprendere prima di lei le situazioni che si trova a vivere. “Ritengo che lei sia talmente innamorata dell’amore che , a volte, non percepisce subito le intenzioni reali di coloro che si presentano”.