Sui social arrivano le nuove foto del set di House of Gucci, e compare un personaggio inaspettato. È Madalina Ghenea, che interpreta Sophia Loren. Saranno il trucco, i capelli cotonati, gli occhiali anni ’70 e la pelliccia, ma la modella è veramente identica alla star internazionale!

Una somiglianza incredibile

Madalina Ghenea ha raggiunto il suo obiettivo. È dall’inizio della sua carriera che gioca sulla somiglianza con la Loren, e ora non è soltanto un gioco. Sul set di House of Gucci, infatti, ha finalmente la possibilità di interpretare la grande attrice. La notizia della sua partecipazione al film di Ridley Scott, che racconta la storia dello stilista Maurizio Gucci (Adam Driver) e di Patrizia Reggiani (Lady Gaga), giunge insieme all’arrivo del cast a Roma.

Dopo aver girato alcune scene a Gressoney, a Milano e sul lago di Como, è il turno di via Condotti, dove si trova la sede della casa di moda.

Le foto del set sui social

Le foto sui social ritraggono la modella rumena sia dietro le quinte sia mentre interpreta alcune sequenze del film. In una passeggia con Aldo Gucci (lo zio di Maurizio Gucci, interpretato da Al Pacino) davanti alla maison; in un’altra è attorniata dai fotografi mentre esce dalla boutique e cerca di salire in automobile.

Madalina è solo una comparsa, un breve cammeo all’interno della storia della coppia protagonista, ma questo è un vero colpo di genio del regista. È risaputo, infatti, che la Loren fosse sempre stata vicina alla boutique di Gucci, e c’è una fotografia degli anni’70 che la ritrae in via Condotti davanti al negozio circondata dai fotografi. La somiglianza con la sequenza recitata dalla Ghenea è impressionante!

Madalina Ghenea ad House of Gucci

La Ghenea, quindi, ha lasciato le passerelle ed è tornata in televisione. L’avevamo già vista come aspirante ballerina a Ballando con le stelle, come co-conduttrice a Sanremo 2016, e come attrice ne I Borgia e in Youth.

Oggi è alle prese con una nuova pellicola, in uscita a novembre 2021 o al più tardi a inizio 2022, House of Gucci. È la storia dello stilista Maurizio Gucci, del suo matrimonio con Patrizia Reggiani dal 1973 al 1985, anno in cui la lascia per la più giovane Paola Franchi. Ma è anche la storia del suo omicidio, avvenuto nel 1995 davanti alla sua maison, e per cui la ex moglie venne condannata a 20 anni di carcere. Il cast è composto, oltre che da Adam Drive, Lady Gaga (che ha scatenato la rabbia della Reggiani per non averla incontrata prima dell’inizio delle riprese) e Al Pacino, da Jeremy Irons nel ruolo di Rodolfo Gucci (il padre di Maurizio), Camille Cottin in quello della Franchi, Jack Huston in quello di Domenico De Sole (l’ex presidente di Gucci), e Jared Leto in quello di Paolo Gucci (il figlio di Aldo).

E ora possiamo aggiungere anche Madalina Ghenea, nei panni di un’identica e sorprendente Sophia Loren.