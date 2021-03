Akash Kumar ha abbandonato L’Isola dei Famosi solo la scorsa puntata eppure, anche se assente, fa ancora discutere. Nella puntata di questa sera l’opinionista Tommaso Zorzi è protagonista di un commento al vetriolo all’indirizzo di Brando Giorgi, accusato di essere presuntuoso così come lo era Akash. Ma l’attore non è dello stesso avviso e si difende.

Akash Kumar fa ancora discutere

A L’Isola dei Famosi è ancora piuttosto ingombrante il pensiero di Akash Kumar, uno dei concorrenti più controversi di questa edizione. Il modello si è ritirato dal reality la scorsa puntata, rinunciando a rimanere su Parasite Island dopo essere stato eliminato al televoto contro Angela Melillo.

Ma Akash è stato anche spesso al centro di battibecchi infuocati con l’opinionista Tommaso Zorzi, sia in puntata sia lontano dalle telecamere. Ultima la pubblicazione da parte del modello di alcuni vecchi messaggi ricevuti dall’opinionista, così come l’attacco diretto sferrato contro Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Nella puntata di questa sera, però, si continua a parlare di Akash. In particolare è Tommaso Zorzi a rievocarne il nome, paragonando Brando Giorgi al controverso ex naufrago.

L’attacco di Tommaso Zorzi a Brando Giorgi

Incalzato dalla curiosità della conduttrice Ilary Blasi, Tommaso Zorzi espone un giudizio sui due concorrenti in nomination: Brando Giorgi e Francesca Lodo.

In particolare è quello sull’attore che si crea la maggior tensione, poiché l’influencer rivela, rivolgendosi direttamente a lui: “Brando io credo che tu sia un concorrente perfetto all’interno di un reality per un gruppo, perché non sei particolarmente simpatico e anche un po’ presuntuoso: ma stai seguendo le orme di Akash in questo? Fai un po’ le sue veci ora che Akash non c’è più?“.

L’attore cerca di difendersi dall’attacco dell’opinionista, per poi difendere Akash: “No, assolutamente no.

Parliamo di un ragazzo di 29 anni e di un uomo di quasi 55. Akash è stata la prima persone con cui mi sono beccato, poi ho avuto la possibilità di conoscerlo e di capire che ha un cuore, è una bellissima persona. Poi non so come sia arrivato lì in televisione, io l’ho conosciuto qua“.

Approfondisci

Akash Kumar si ritira da L’Isola dei Famosi: Ilary Blasi disapprova la scelta e reagisce stizzita

L’Isola dei Famosi, tensione a distanza tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi: i dubbi dell’opinionista sul vero nome del naufrago