In questi giorni si è scatenato un vero e proprio boom mediatico con protagonista l’ex naufrago Akash Kumar. Il modello aveva pubblicato alcune storie su Instagram dopo la sua eliminazione dall’Isola in cui attaccava alcuni dei protagonisti del reality, tra cui Tommaso Zorzi, salvo poi cancellarle poco dopo. Facciamo un po’ di chiarezza su quanto accaduto.

Akash Kumar eliminato dall’Isola abbandona il reality

Durante la terza puntata dell’Isola, Akash è stato eliminato dal televoto. Un’Isola breve quella del modello, ma carica di tensioni che gli hanno dato molta visibilità. Già nelle puntate precedenti Akash si era scontrato con l’opinionista Tommaso Zorzi a proposito del suo nome.

Una questione, quella sollevata da Zorzi, che non è piaciuto ad Akash, che ha chiuso brevemente il discorso sostenendo di aver già detto tutto in proposito durante un altro programma, ovvero Ballando con le stelle.

Un’altra questione era sorta a proposito del colore dei suoi occhi, che molti ritenevano essere non autentico. La sera dell’eliminazione, Akash, approdato su Parasite Island, ha deciso di abbandonare l’Isola definitivamente. A poco servono i tentativi dissuasori di Ilary Blasy, degli opinionisti Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, e dell’anti-naufraga Fariba Teherani.

Il modello è irremovibile, e scatena la disapprovazione di tutti, specie della conduttrice.

Akash Kumar, storie infuocate su Instagram

A questo punto, reduce da questa tormentata puntata con nuovi scontri con Zorzi e la Lamborghini a proposito del suo voler lasciare l’Isola, Akash si è chiuso nella stanza dell’albergo in cui trascorrerà la quarantena obbligatoria prima di tornare in Italia, riprendendo di nuovo possesso dei suoi social. A questo punto avrebbe iniziato una diretta Instagram infuocata in cui il modello ha attaccato gli opinionisti del programma.

Poco tempo dopo queste storie verrebbero cancellate da Akash stesso.

Secondo quanto riportano alcune fonti, la cancellazione dovrebbe essere avvenuta a causa dell’attacco a Zorzi: viene inoltre ipotizzato che i due potrebbero ricorrere a vie legali. Proprio per questo Akash avrebbe eliminato tutto e ha reso il profilo privato. Tuttavia, grazie alla pubblicazione delle storie che è stata fatta da alcuni siti, è stato possibile vederle e ricostruire quanto accaduto.

Akash Kumar, l’attacco a Tommaso Zorzi

Buona parte della rabbia di Akash si dovrebbe essere abbattuta su Tommaso Zorzi.

Il modello e l’opinionista pare si conoscessero già prima, e durante l’Isola i rapporti non sono mai stati particolarmente distesi. Nella diretta Instagram Akash ha pubblicato lo screen di una conversazione Whatsapp con Zorzi, risalente probabilmente a qualche giorno prima della partenza per l’Isola. Nella chat, l’opinionista avrebbe cercato un clima distensivo, chiedendo ad Akash di incontrarsi e invitandolo anche ad andare da lui, forse per chiarire una questione del passato.

Il modello però ha risposto con un messaggio vocale di due secondi, di cui non si conosce il contenuto, ma da cui si può presumere che non fosse per nulla intenzionato a chiarire.

Anzi, sopra a questo screen avrebbe ancora scritto: “Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te“.

Nella diretta tanto contestata, sempre rivolto a Zorzi, Akash avrebbe definito l’opinionista “un morto di fama”: “Tommaso Zorzi fino a due anni fa non si sapeva chi fosse ed è venuto fuori dai social dicendo due minch**te e ha fatto boom. Va bene così, trash” le parole riportate da numerose fonti.

Akash Kumar contro Elettra Lamborghini

Anche Elettra Lamborghini sarebbe stata oggetto della rabbia di Akash. In una storia, infatti, riprendendo l’intervento della cantante durante la sua eliminazione, il modello avrebbe detto: “Volevo dire una cosa alla signora Lamborghini quando mi ha detto quella frase del ‘salutame a soreta‘. Sai quante campagne di Vogue ho fatto io? Ho fatto più campagne io nel mondo della moda, che tu dischi su Spotify, ‘Pem Pem’. Va bene così? Cinema. Quindi tranqui. Non avete vinto voi. Ho vinto io. E poi una sorella l’avrei voluta“.

Polemica sui presunti interventi di Akash

La notte è lunga, e Akash ha tutto il tempo per scoprire che, durante la sua permanenza sull’Isola, è stato soggetto a un dibattito sul fatto che il colore dei suoi occhi sia o meno naturale. Nelle storie si sarebbe sfogato anche su questo punto dicendo: “Han detto che mi sono rifatto, sembrano usciti da Frankenstein tutti quanti e criticano me, sono fatti di gomma, sembrano il circo Orfei, che mondo trash, sono basito“. Poi ha aggiunto: “Sono quattro morti di fame che hanno bisogno di notorietà. Ho letto un po’ di cose e mi viene da ridere per la cosa dell’operazione“.

Ancora: “Quante cose dicono di me…cose che neanche io sapevo! Leggo dell’operazione agli occhi…. purtroppo l’invidia è una brutta bestia. Io sono la persona più pulita di questo mondo. Questo trash non mi appartiene. Ho avuto le pa**e di dire la mia, sono uscito da re e ho vinto anche l’ultima gara”.

L’attacco all’Isola dei Famosi

Alcune frasi delle storie sarebbero state un attacco neanche troppo velato al programma di Ilary Blasi nel suo complesso. Espressioni come “ecco perché non dovevo fare i reality, il trash non mi appartiene” o “non ho mai detto nulla in diretta, ma se parlo tutto questo ‘cinema’ si ferma, questo trash non mi appartiene”, che avrebbe pronunciato ripetutamente durante la diretta, dimostrerebbero un rapporto conflittuale con il programma in generale.

Le scuse di Akash Kumar

Dopo la incredibile sfuriata, sembra che Akash abbia chiesto scusa a tutti. “So che ragazzo sono, so che mentalità ed educazione ho, se ho offeso qualcuno chiedo scusa. Se ho offeso l’intera Italia e mi sono fatto vedere per ciò che non sono chiedo scusa…ma a volte quello che viene montato e fatto vedere non é la realtà“. Il modello ed ormai ex naufrago avrebbe poi aggiunto: “Non sono né arrogante né una persona che vuole far vedere ciò che non é, vi sono delle dinamiche che non sono ciò che sembrano, ma forse il mio aspetto estetico non aiuta […] Va bene cosí comunque, ho sempre sorriso, sono tranquillo, sereno e vado per la mia strada, perché ho un mondo che mi aspetta“. Poi avrebbe cancellato tutto da Istagram.

Akash e l’Isola: cosa succede ora?

Alcune fonti riporta che, secondo fonti vicine, il rapporto tra Akash Kumar e la produzione dell’Isola sarebbe sereno. Il modello, infatti, sarà regolarmente nello studio del reality dopo la quarantena. Akash, quindi, dovrebbe affrontare Tommaso Zorzi, Ilary Blasi e il pubblico dell’Isola tra due settimane, e chissà che non si scoprirà qualcosa di nuovo su quanto accaduto.