Belén Rodriguez non ci sta più, e dopo aver evitato di rispondere alle critiche che spesso le piovono addosso, decide di replicare. La modella argentina è da sempre al centro della polemica e ogni suo gesto viene sezionato, ogni foto discussa e spesso diventa ricettacolo di insulti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono stati i commenti a un’immagine postata su Instagram, insieme al compagno Antonino Spinalbese.

Belén Rodriguez contro gli haters su Instagram

In delle Storie di Instagram, Belén Rodriguez decide di replicare ad alcuni commenti spiacevoli che le sono stati rivolti. La modella argentina spiega il suo punto di vista: “Giusto per fare il punto della situazione, va un po’ di moda replicare su questo meraviglioso mezzo di comunicazione che è Instagram, che è diventato anche abbastanza atroce per la presenza troppo compulsiva degli haters“.

Il casus belli per Belén Rodriguez è stato un post in cui c’erano la modella e Antonio Spinalbanese: “Ho postato una foto con il mio compagno e ho letto delle cose allucinanti. Prima di tutto è stata criticatissima la mia giacca, perché ero coperta. Quindi se mi scopro perché mi scopro, se mi copro perché mi copro. Mettiamola che ognuno si veste un po’ come le pare, durante ogni giornata.

Ma questo è un dettaglio“.

Il post Instagram di Belen Rodriguez

“Cambi uomini come mutande”: la risposta

A far arrabbiare Belén però è stato altro: “La cosa che mi dà un po’ di più fastidio è leggere ‘Cambi uomini come mutande’. Vorrei precisare che io le mutande le cambio abbastanza spesso, più spesso, e meno male. Comunque la mia vita privata, con chi scelgo di stare, con chi scelgo di passare la mia vita, sono assolutamente fatti miei“.

Proposta di matrimonio per Belén?

Le critiche ricevute dalla modella non sembrano scalfire il rapporto con il compagno Antonino Spinalbese.

La coppia, in attesa di una bambina, sembra pronta anche a fare il grande passo verso l’altare.

L’hair stylist le avrebbe anche fatto una proposta di matrimonio su Instagram, dove ha postato un’immagine insieme con la didascalia: “mi sposeresti anche oggi?“. La risposta della modella non si è fatta attendere: “e anche domani“, poche parole che sono bastate a mandare i fan in visibilio.

Il post su Instagram di Antonino Spinalbese

