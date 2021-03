Venerdì 26 marzo, subito dopo il consueto appuntamento con i Soliti ignoti di Amadeus, su Rai 1 andrà in onda la 3ª puntata di Canzone segreta. Lo show condotto da Serena Rossi continua a convincere e promette nuovi aggiustamenti ed evoluzioni nel corso dei prossimi appuntamenti.

Canzone segreta: gli ospiti della 3ª puntata

Anche questa volta, sulla ormai celebre poltrona bianca, si alterneranno 6 delle celebrità più amate dal pubblico del piccolo schermo, primo tra tutti l’attore Raoul Bova. Scopriremo poi qual è la canzone segreta di Francesca Fialdini, conduttrice del programma di Rai 1 Da noi a ruota libera, che nel corso dello scorso mese era risultata positiva al Coronavirus.

Assisteremo alla sorpresa realizzata dal team del programma per l’attrice Claudia Gerini e a quella dedicata a Paola Perego, altro volto noto della Rai.

Lo studio accoglierà anche una vera e propria icona della tv, della musica e della cultura popolare: Amanda Lear. Gli ospiti anche questa volta saranno 6 ma sono previste evoluzioni nel corso delle prossime puntate. Tra le novità introdotte già a partire da questo appuntamento c’è proprio l’identità del 6º ospite: nessuna anticipazione, sarà una sorpresa!

Canzone segreta: novità e indiscrezioni

Visto l’andamento delle prime 2 puntate, la Rai ha deciso di prolungare di una settimana lo show.

Le puntate saranno dunque 6 in totale, l’ultima delle quali andrà in onda venerdì 23 aprile.

Ma non finisce qui. Secondo indiscrezioni pubblicate da TVblog.it, se i risultati del programma saranno soddisfacenti, la Rai avrebbe già pensato ad una seconda edizione che potrebbe andare in onda in questo stesso periodo dell’anno nel 2022. La conduzione rimarrebbe certamente in mano a Serena Rossi, conduttrice che – sempre secondo TVblog – sarebbe il lizza per la co-conduzione del prossimo Festival di Sanremo.

In effetti, dopo la sua apparizione sul palco dell’Ariston, in molti ne hanno elogiato le doti e sul web si sono moltiplicate le voci e i commenti di quanti la vorrebbero al timone del prossimo festival della canzone italiana. Scopriremo qualcosa in più a riguardo nei prossimi mesi. Nel frattempo, l’appuntamento con la 3ª puntata di Canzone segreta è venerdì 26 marzo alle 21.25 su Rai 1.

Approfondisci

I momenti più belli della scorsa puntata di Canzone segreta: la sorpresa di Milly Carlucci per Carolyn Smith

Amanda Lear, l’irriverente icona senza tempo e senza freni: ecco cosa ha detto in una recente intervista

Serena Rossi: tutto quello che c’è da sapere sulla cantante, attrice e conduttrice, punta di diamante di Rai 1