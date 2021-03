A Verissimo è ospite la capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati Maria Elena Boschi. La politica si racconta a 360° tra la sua carriera lavorativa e l’amore al fianco dell’attore Giulio Berruti, rilasciando importanti dichiarazioni anche sul futuro al fianco del compagno. “Il sogno c’è da tempo”, rivela in riferimento al desiderio di maternità.

Maria Elena Boschi fra politica e amore

La sua vocazione politica l’ha portata ad intraprendere una carriera sin qui breve, ma già abbastanza ricca di contenuti. Laureatasi in giurisprudenza per diventare avvocato, Maria Elena Boschi ha esordito in politica nel 2008 sino a ricoprire cariche prestigiosissime nella politica italiana.

Oggi è capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati nel partito fondato dall’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi nel 2019.

Ma nella vita di Maria Elena Boschi non c’è spazio soltanto per la politica. La deputata, infatti, è stata ultimamente al centro del gossip per la sua storia d’amore con l’attore Giulio Berruti. Lo stesso Berruti, d’altronde, si era esposto aprendo il suo cuore e raccontando questa love story in un’intervista a Verissimo, lo scorso ottobre. Questa volta, però, è la Boschi ospite nel talk condotto da Silvia Toffanin e in onda oggi pomeriggio.

La love story con Giulio Berruti

Nell’intervista in onda oggi pomeriggio a Verissimo, la deputata Maria Elena Boschi offre una versione inedita di se stessa, raccontandosi senza filtri. Conosciuta soprattutto per la sua carriera politica, questa volta apre il suo cuore raccontando la sua storia d’amore al fianco dell’attore Giulio Berruti. “Sono molto contenta, penso si veda – confessa – Stiamo insieme da un po’ di mesi, abbiamo iniziato a frequentarci alla fine dello scorso lock-down, anche se negli anni ci siamo un po’ incrociati, sfiorati e persi“.

La politica e l’attore si sono incontrati e, dopo un periodo di frequentazione, hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. A cominciare dai tratti in comune che uniscono le loro personalità: “Anche lui è una persona sensibile e molto attenta agli altri. La cosa che mi ha colpita e sorpresa di più quando l’ho conosciuto è che è una persona molto pura, buona“.

Il desiderio di maternità: “Il sogno c’è da tanto tempo“

Il desiderio di costruire una famiglia è da sempre vivo nei pensieri di Maria Elena Boschi. Ora che ha trovato l’uomo dei suoi sogni, pronto a donarle amore e rispetto giorno dopo giorno, in lei sta sorgendo il desiderio di diventare madre: “Il sogno e il desiderio c’è da tanto tempo.

Venendo da un’esperienza di una famiglia unita e bella, mi viene la voglia di avere una famiglia così. Accanto a Giulio viene più naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Poi entrambi siamo pazzi dei nostri nipotini ed entrambi ne parliamo, ci piacerebbe“.

Anche i fiori d’arancio rientrano fra gli ipotetici progetti futuri della deputata, ma sulle nozze ancora non si sbilancia del tutto: “A me piacerebbe sposarmi, però vediamo perché dobbiamo essere in due a volerlo. Vedremo quali saranno i passi che faremo. Io credo che l’importante sia avere accanto una persona che è casa per te, e quando hai una forte condivisione e complicità di base, poi tutto arriva“.

