Mara Venier accoglie nello studio di Domenica In un’altra popolare ‘Mara’ del piccolo schermo: Mara Maionchi. La giudice di X-Factor e talent scout della musica italiana si racconta a 360° e non mancano le sorprese per lei. In video-collegamento con il programma, infatti, c’è Morgan: nel corso di un divertente scambio di opinioni la Maionchi lo rimprovera senza peli sulla lingua.

Mara Maionchi: produttrice e talent scout

Vulcanica, ironica e senza peli sulla lingua, Mara Maionchi è uno dei volti più apprezzati del panorama televisivo italiano. Vera e propria talent scout della musica italiana, la produttrice discografica è divenuta icona del programma X-Factor di cui è giudice.

Grazie alle sue competenze e conoscenze musicali e una spiccata vena ironica, è diventata nel corso degli anni il volto di punta del programma.

Lo scorso ottobre la Maionchi ha annunciato di essere risultata positiva al Covid-19. Una notizia in seguito alla quale si sono mobilitati volti noti dello spettacolo e della canzone italiana per mostrarle la sua vicinanza, a cominciare dal grande amico Fedez. La sua esperienza con la malattia è stata segnante, ha lottato con le unghie e con i denti ma alla fine è riuscita a sconfiggerla.

Morgan in video-collegamento

In studio dall’amica Venier, Mara Maionchi è protagonista di un’intervista ricca di sorprese e contenuti. Nel suo lavoro ha conosciuto diversi volti noti della musica e dello spettacolo, fra cui Morgan. Entrambi hanno collaborato a X-Factor anni fa, lavorando insieme in veste di giudici. In video-collegamento c’è proprio l’istrionico artista, che ricorda con la Maionchi i momenti più belli nel programma: “C’era una bella sintonia in quell’edizione, ho una grande nostalgia e funzionavamo. Con un piccolo cenno capitavamo tutto“.

La sintonia tra Mara Maionchi e Morgan è evidente, tant’è che anche la stessa produttrice ricorda con profonda nostalgia i vecchi momenti passati insieme nel talent show: “Io mi sono divertita tantissimo, come poi non è più successo“.

“Gli darei due schiaffi anche adesso“

Il rapporto di stima e affetto reciproco che unisce Morgan e Mara Maionchi è evidente anche dallo spirito con cui dialogano di fronte a una divertita Mara Venier. La produttrice rivela di aver spesso rimproverato il collega per i suoi atteggiamenti a tratti ribelli, che hanno più volte rischiato di comprometterne la carriera. “Gliene ho dati tanti di consigli, ma non riesco mai a farglielo capire – spiega la Maionchi, per poi attaccare Morgan senza peli sulla lingua ma con grande irriverenza – Lui è un geniaccio ma si rovina tutto con delle sciocchezze.

Guarda, gli darei due schiaffi anche adesso che è in televisione. Lo sai che lo faccio perché ti voglio bene. Hai paura che vengo lì?“.

Lo scambio tra i due colleghi viaggia sui binari dell’ironia e del reciproco rispetto, ma anche di una profonda stima che li unisce, come rivela la Maionchi: “Tu sei molto più geniale di quanto recepito, se tu non facessi certe sciocchezze extra, saresti un personaggio fantastico, perché sei un uomo culto.

Saresti quello che servirebbe. Quando fai cultura sei un uomo veramente colto“.