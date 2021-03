Il nome di Miriam Galanti è salito ancor più alla ribalta in questi giorni, complice la partecipazione del fidanzato Gilles Rocca all’Isola dei Famosi. Lui è diventato famoso sul palco dell’Ariston nel 2020 mentre cercava Bugo, ma in questo anno ne ha fatta di strada. Dalla vittoria a Ballando con le Stelle alla sua presenza come naufrago all’Isola dei Famosi, continua a cavalcare l’onda del successo. Nella vita privata, invece, è una persona molto riservata. Infatti, una domanda aleggia continuamente sulle bocche curiose dei suoi fan: chi è la sua fidanzata?

Miriam Galanti, la fidanzata di Gilles Rocca: carriera

Miriam Galanti è un’attrice e conduttrice italiana.

Nata a Mantova nel 1989, si è trasferita giovanissima a Roma per studiare recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove si è diplomata nel 2015. Ancora studentessa, nel 2009 debutta in televisione con una piccola parte nella fiction Don Matteo. In seguito, ha recitato nelle serie Che Dio ci aiuti e Quando corre Nuvolari, e nei film 5 (Cinque) e In the Trap – In trappola. C’è anche lei nel cortometraggio Metamorfosi, diretto dallo stesso Gilles Rocca.

La Galanti lavora anche molto nel teatro: ha preso parte a molte opere di Anton Checov, William Shakespeare, David Mamet e Harold Pinter.

Il suo ultimo progetto è del 2019, in cui recita in After The End di Dennis Kelly con Federico Rosati al teatro Brancaccino di Roma.

Miriam Galanti: vita privata

Durante l’ultima puntata dell’Isola, Gilles Rocca ha parlato di Miriam e ha fatto riferimento ad alcuni momenti difficili della vita della sua fidanzata. Miriam Galanti, infatti, nel corso della sua vita è stata colpita da due lutti. Quando era giovanissima, è la sorella Lucrezia è morta di leucemia ad appena 7 anni. In un post su Instagram l’attrice scrive: “La tua assenza ha lacerato per sempre una parte di me, ma sono certa che tu sia venuta su questa Terra per insegnare qualcosa a chiunque ti abbia incrociata sul suo cammino“.

E prosegue: “Mi sono chiesta spesso come sarebbe stato se avessimo trovato un donatore compatibile, come sarebbe stata la nostra vita insieme…ma era già tutto scritto. Continua a starmi accanto…Fallo come preferisci tu, nei tuoi modi strani e misteriosi, ma rimanimi accanto perché il bisogno di te è infinito“.

Nel maggio del 2016, inoltre Miriam ha perso anche il padre Moreno, morto di infarto a 60 anni. Anche al papà, Miriam ha dedicato un pensiero su Instagram: “Ogni volta che ritorno a casa e scendo in quella stazione ho immediatamente un colpo al cuore, o forse allo stomaco, mi viene quasi da vomitare, perché tutte le volte in cui sono arrivata in quella stazione tu eri lì ad aspettarmi, sempre, a qualsiasi ora, addirittura anche quando dovevi lavorare, chiedevi un ‘permesso’ per poterci essere, anche se non era necessario, ma per te era imprescindibile venire ad accogliermi, era uno dei tuoi tanti modi di dimostrarmi il tuo amore”.

E conclude: “Ed ora non trovarti più lì mi fa sentire così sola…Ma poi respiro profondamente l’aria di quel posto, chiudo gli occhi, mi calmo e ti sento, giuro che percepisco la tua presenza, e allora mi accorgo che mi vieni ancora ad accogliere quando torno nella nostra Terra”.

Miriam Galanti: l’amore per Gilles Rocca

Miriam e Gilles stanno insieme da 12 anni, e il loro legame sembra molto solido. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv, il vincitore di Ballando con le Stelle raccontava così il loro primo incontro, avvenuto a un corso di recitazione: “È stato un colpo di fulmine. Ricordo di aver pensato che una ragazza così non me la sarei fatta di sicuro scappare. Mi ha rapito il cuore con la sua bellezza, ma anche grazia e intelligenza, impegno e profondità”.

La coppia è andata a convivere dopo due mesi. La Galanti ha raccontato al settimanale Grand Hotel come il fidanzato le ha chiesto di andare a vivere insieme: “Ho trovato un messaggio scritto con il dentifricio sullo specchio del bagno: ‘Vieni a vivere con me?‘. Gli ho scritto ‘sì’, sempre con il dentifricio. In quella casa abbiamo poi vissuto insieme per un anno e quel messaggio non l’abbiamo mai cancellato”.

In occasione del loro dodicesimo anniversario, Gilles le ha scritto un messaggio sui social: “12 anni insieme amore della mia vita, 12 anni di amore sempre più profondo, intenso, pieno di belle cose condivise… sempre uniti anche nei dolori che la vita ci ha portato… insieme siamo più forti di qualunque cosa, insieme tutto è più bello… mi hai regalato anni indimenticabili, ci siamo messi insieme che tu eri una bimba di 19 anni e adesso sei una donna di 31“. Poi ha proseguito: “Sono stato al tuo fianco e ti ho vista crescere e diventare l’essere più importante della mia vita… Si, l’ESSERE, perché tu SEI e non fingi mai di essere qualcos’altro… sei un esempio per me, sei l’esempio di come una creatura dovrebbe essere, pura, semplice, buona, altruista… Grazie amore mio! TI AMO più di qualunque altra cosa al mondo!”.

Miriam Galanti, Gilles Rocca e l’Isola

Prima della partenza per l’Isola, Gilles ha fatto tanti gesti romantici alla sua Miriam. Uno di questi l’ha raccontato la stessa Galanti a Grand Hotel: “Ha aspettato che uscissi di casa e poi ha tappezzato le pareti del salotto, della cucina, della camera da letto, del bagno, con tantissimi post it gialli su cui aveva scritto ‘Ti amo’. Ne ho trovati dentro al frigorifero, nella doccia, nella lavatrice, e alcuni persino sulla tazza del water. Gilles è un uomo con un cuore d’oro capace di travolgerti con il suo amore”.

Anche durante l’Isola non sono mancati i momenti commoventi in cui il naufrago ha ricordato con parole romantiche la sua fidanzata. Nell’ultima puntata del reality, infatti, Gilles ha detto: “Mi manca come l’aria. Ogni mattina all’alba e ogni sera al tramonto prendo la nostra fotografia, me ne vado in riva al mare e penso a lei perché è una donna che mi accompagna da 12 anni, che mi ha migliorato la vita più di qualsiasi altra persona al mondo”.

