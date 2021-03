È una stoccata non indifferente quella che è arrivata all’alba di questa mattina dal profilo Twitter di Ricky Tognazzi, pilastro del cinema italiano contemporaneo che si sta mettendo in gioco ora con Svegliati amore mio, una miniserie televisiva trasmessa su Canale 5 e diretta dallo stesso Tognazzi in compagnia della moglie, Simona Izzo.

Tognazzi sembra aver preso di mira questa mattina Chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli che andrà in onda proprio mentre in contemporanea su Canale 5 verrà trasmessa la seconda puntata della serie tv con Sabrina Ferilli. L’insinuazione di Tognazzi diventa virale.

Chi l’ha visto? e la puntata di questa sera dedicata a Denise Pipitone e Olesya Rostova

È un’insinuazione non da poco quella che fa Ricky Tognazzi su Twitter, sveglio di prima mattina per commentare quanto sta accadendo nel mondo della cronaca italiana e che sta conquistando l’attenzione mediatica ora dopo ora. Si tratta infatti della notizia che riguarda la piccola Denise Pipitone, scomparsa nel 2004: una ragazza russa di nome Olesya Rostova sarebbe apparsa in un programma televisivo russo raccontando di essere stata rapita da piccola, nello stesso momento in cui è scomparsa la piccola Denise, e di essere poi cresciuta prima in un campo rom e poi in un orfanotrofio, trovandosi ora 20enne alla ricerca della sua famiglia.

Il caso di Olesya Rostova e il sospetto che possa essere Denise

Tanti elementi in comune, da quelli temporali a quelli di narrazione e una somiglianza sospetta tra la ragazza e Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, che hanno portato in queste ore alla riapertura del cold case italiano nella speranza, che verrà confermata o smentita solo dal test del DNA, che quella ragazza cresciuta in Russia possa essere proprio la piccola Denise, quella bimba di cui non si hanno più notizie da 16 anni, quando il primo settembre del 2004 scompariva nel nulla a Mazara del Vallo poco dopo l’ora di pranzo.

Un caso di cronaca di cui si è parlato per anni e che potrebbe essere in qualche modo vicino ad una presunta svolta che ovviamente sta attirando l’attenzione di tutti.

L’insinuazione di Ricky Tognazzi contro Federica Sciarelli

Un caso di cui parlerà, dedicando l’intera puntata, questa sera sulla rete Rai Federica Sciarelli, la conduttrice di Chi l’ha visto? a cui è arrivata la segnalazione della ragazza russa. Indubbiamente saranno in molti stasera a seguire la ricostruzione del caso per conoscere tutti i dettagli di quello he sta accadendo in queste ore nell’ambito delle indagini sulla scomparsa di Denise e sembra sia logico pensare che ovviamente tantissimi seguiranno a ragion veduta la puntata di Chi l’ha visto?

che andrà in onda questa sera, 31 marzo.

Serata in cui però verrà trasmessa, in contemporanea su Mediaset, la seconda puntata di Svegliati amore mio, la mini serie tv di Tognazzi e Izzo. “Cosa non si farebbe per un punto di share in più? Mah“, scrive Tognazzi su Twitter condividendo un tweet riportante la foto della Pipitone con didascalia “Non è Denise Pipitone, potete evitare di guardare Chi l’ha visto?.

Imbarazzante fare addirittura il promo ad hoc“.

In molti in questi momenti alla luce di tutti gli ultimi aggiornamenti sul caso e soprattutto alla luce delle fotografie della piccola Olesya Rostova infante, avrebbero iniziato a perdere le speranze di fronte a quella somiglianza svanita.