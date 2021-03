Game of Games – Gioco Loco, il nuovo programma condotto da Simona Ventura, va finalmente in onda stasera su Rai2 in prima serata. Come funziona e quali sono i concorrenti vip della prima puntata?

Game of Games – Gioco Loco: come funziona?

Game of Games – Gioco Loco si è fatto attendere, ma stasera finalmente arriverà nelle case degli italiani condotto da Simona Ventura. Si tratta di un format completamente nuovo per la televisione italiana. Il programma, infatti, arriva direttamente dagli Stati Uniti, dove Ellen DeGeneres l’ha portato al successo nel 2017. Secondo Tv sorrisi e canzoni, la conduttrice americana avrebbe anche mandato un messaggio di auguri alla Ventura per l’esordio: “Congratulazioni.

Essere la conduttrice di questo programma è molto, molto divertente”. La stessa fonte riporta che lo studio si sarebbe trasformato in un grande luna park, dove ogni settimana si sfiderebbero 6 vip affiancati da 6 non vip. Ogni puntata si comporrebbe di 6 round di giochi preliminari. Seguirebbero 2 eliminazioni, e i 4 concorrenti rimasti accederebbero alla semifinale. Infine, il finalista parteciperebbe al gioco finale e proverebbe ad aggiudicarsi il montepremi della serata.

Game of Games – Gioco Loco: i giochi dei round preliminari

I giochi dei 6 round preliminari, secondo Tv sorrisi e canzoni, dovrebbero essere:

• Il tempo delle mele: 2 vip indosserebbero le pantofole e, legati insieme con una corda elastica, cercherebbero di raccogliere più mele possibile usando solamente i denti.



• La parola pericolosa: 2 coppie composte da 1 vip e 1 non vip dovrebbero indovinare una parola senza pronunciarne una ‘pericolosa’. Un concorrente darebbe gli indizi, mentre l’altro proverebbe a indovinare. Se uno pronunciasse ‘la parola pericolosa’, una sostanza viscida lo colpirebbe, invece, in caso di vittoria, colpirebbe l’avversario.



• Giro quiz: i concorrenti in gara sceglierebbero due vip, che si posizionerebbero su delle poltrone reclinabili in cima a una piattaforma rotante. Lo scopo sarebbe afferrare una palla per avere la possibilità di rispondere a una domanda del valore di 1 punto.

• Vola vola: 2 vip si posizionano imbracati su una sedia. La conduttrice darebbe una categoria, e i concorrenti dovrebbero dire una serie di elementi inerenti essa. Se il concorrente non riuscisse a dire una parola nuova o ne ripetesse una già detta, riceverebbe uno ‘strike’, cioè si solleverebbe dalla sedia mediante l’imbracatura.

Dopo tre strike ci sarebbe l’eliminazione.

• Lo sciacquone: 2 vip per rispondere a una domanda dovrebbero afferrare per primi una bottiglia d’acqua. Nel caso in cui desse la risposta giusta, il concorrente potrebbe tirare il manico di uno degli 8 ombrelli presenti in studio, di cui 7 conterrebbero un carico d’acqua e 1 un carico di coriandoli glitter.

• Il puzzle: 2 vip dovrebbero completare un puzzle fotografico il più velocemente possibile. Quello che ci mette più tempo si solleverebbe tramite un’imbracatura.

• In bocca al mostro: i vip, a turno, si posizionerebbero in piedi all’interno di una grande struttura chiamata ‘bocca del mostro a un occhio solo’.

Il concorrente che, rispondendo alle domande, riuscisse ad estrarre il ‘dente misterioso’ verrebbe inghiottito.

• Youtuba: a turno, 2 vip risponderebbero a delle domande. Il concorrente che sbagliasse e schiacciasse il ‘pulsante misterioso’, verrebbe cosparso di schiuma e perderebbe la sfida.

• La piramide: 2 coppie composte da 1 vip e 1 non vip si arrampicherebbero fino alla cima di una piramide per premere un pulsante e poter rispondere a una domanda. Tuttavia, la scalata sarebbe resa più difficile da una sostanza scivolosa.



• Ocio che cade: i vip, appesi al soffitto, risponderebbero da lì ad alcune domande della conduttrice. Nello stesso tempo, ogni non vip scommetterebbe su quante risposte giuste dovrebbe saper dare il proprio vip. Se il vip non rispecchiasse la scommessa, riceverebbe uno ‘strike’ e verrebbe fatto cadere. Dopo tre ‘strike’, la coppia perderebbe e il vip verrebbe fatto precipitare in una vasca piena di slime.

Game of Games – Gioco Loco: i giochi dei quarti di finale e della semifinale

Game of Games – Gioco Loco proseguirebbe con il gioco dei quarti di finale, che si chiamerebbe La sedia musicale. I concorrenti, bendati, danzerebbero su una pista da ballo. Nel momento in cui la musica finisce, si dovrebbero sedere su una sedia. I primi che riuscissero a farlo, accederebbero alla semifinale. Il gioco si comporrebbe di due manche, la prima con protagonisti i non vip, la seconda i vip. Dopo l’eliminazione di 2 concorrenti, il programma procederebbe con il gioco della semifinale, che si chiamerebbe La botola. I concorrenti non vip si posizionerebbero in cima a una piattaforma a 9 metri di altezza. La conduttrice farebbe una domanda a ciascuno di loro, il concorrente che sapesse la risposta potrebbe rispondere a un’altra domanda, mentre chi non la sa perderebbe e cadrebbe nella botola. Il gioco andrebbe avanti finché non rimarrebbe un solo concorrente.

Game of Games – Gioco Loco: il gioco finale

A questo punto, il finalista accederebbe al gioco finale, Il gioco dei giochi, che si svolge in tre manches. Il non vip si posizionerebbe alla postazione pulsante, dove cercherebbe di indovinare il nome dei personaggi ritratti nelle foto proposte. Ogni manche avrebbe una categoria di foto diversa, dagli sportivi alle celebrity ai cantanti e molto altro. Nel caso in cui non riconoscesse la foto, il finalista potrebbe decidere di passare a quella successiva. Prima della manche finale, il concorrente deciderebbe se accontentarsi del montepremi raggiunto fino a quel momento oppure provare a incrementarlo ulteriormente.

Game of Games – Gioco Loco: i concorrenti vip di stasera

I concorrenti vip della prima puntata, secondo Tv sorrisi e canzoni, sarebbero: la showgirl Raffaella Fico, il conduttore Max Giusti e la cantante Elettra Lamborghini. E ancora il fidanzato di Cecilia Rodriguez Ignazio Moser, l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino e l’ex calciatore Nicola Ventola.