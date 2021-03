Carissimi amici nati sotto il segno del Capricorno, l’oroscopo per il 1° aprile sembra segnare l’inizio di un periodo all’insegna della fortuna!

Mercurio mantiene alto il vostro morale in questi primi giorni del mese, con notevoli conseguenze positive sulle relazioni amorose e di amicizia. Un vecchio rapporto perso, per cui siete stati male, potrebbe finalmente subire una svolta positiva, il riavvicinamento è sempre possibile quando entrambi lo vogliono, ma qualcuno deve pur fare il primo passo!

Anche l’amore sembra procedere a gonfie vele, portandovi sempre più lontano lungo il vostro percorso di coppia.

La giornata non sembra neppure configurarsi come troppo impegnativa o stressante per quanto riguarda il lavoro. Insomma, le cose volgono a vostro favore!

Oroscopo Capricorno di domani 1 aprile: Amore

Aprile sarà, per voi del Capricorno, all’insegna dell’amore, già a cominciare dal primo giorno del mese. Le cose con il vostro partner non sembrano potersi incrinare a breve, e qualche nuovo progetto sembra essere dietro l’angolo ad attendervi. Potresti cominciare a dare una forma concreta a quei grandi passi a cui pensate già da tempo.

I single, invece, non devono darsi per vinti proprio in questa giornata.

Se state cercando l’amore della vostra vita, potreste rimanere delusi, ma una piccola avventura è sicuramente una buona ventata di aria fresca e sembra essere lì ad attendervi!

Oroscopo Capricorno di domani 1 aprile: Lavoro

La vostra giornata lavorativa non sembra essere troppo impegnativa, la fatica e lo stress per ora sembrano essere solo un ricordo. Grazie all’influsso di Urano, infatti, le vostre energie sono al massimo e riuscirete ad incanalarle tutte nel lavoro! Alle porte sembra esserci anche l’inizio della vostra scalata al successo.

Se voleste fare carriera nel campo per cui lavorate ora, è il momento di far vedere chi siete, perché la congiunzione astrale è delle migliori.

Se, invece, voleste cambiare lavoro per seguire una passione trascurata, guardatevi un po’ intorno, ma senza prendere decisioni affrettate e non ponderate.