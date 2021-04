Simona Ventura compie 56 anni: Giovanni Terzi e la commovente dedica per il suo compleanno, non mancano gli auguri di Bettarini

“Auguri amore della mia vita” è l’incipit di un lungo post scritto su Instagram questa mattina presto da Giovanni Terzi, il compagno di Simona Ventura che oggi compie 56 anni. Un traguardo coronato da tutto l’amore e l’affetto ricevuto e giunto sulla scia del suo nuovissimo impegno televisivo in Rai con la messa in onda per la prima volta ieri sera del suo show Game of Games.

Compleanno di Simona Ventura, 56 candeline e l’amore di Giovanni Terzi

Una giornata importante per la Ventura nazionale che oggi taglia il traguardo dei 56 anni portati da far invidia anche alle 20enni. Un super giorno per Simona Ventura che proprio ieri sera ha dato alla luce la sua prima puntata di Game of Games, il suo show nuovo di zecca in onda su Rai2 che sembra aver già riscosso un ottimo successo.

Pronta a ripartire in tutti i sensi, reduce anche da una breve battuta d’arresto collaterale dovuta al Covid-19 a cui è risultata positiva e che a inizio marzo le ha impedito di prendere parte al Festival di Sanremo, è tantissimo l’affetto che è arrivato oggi a circondarla.

La commovente dedica di Giovanni Terzi: “Questa sei tu“

Tanto affetto, tanti auguri, tante dediche da parte dei fan che non smettono mai di seguirla ma soprattutto anche tanto, tantissimo amore da parte degli uomini della sua vita.

La dedica più commovente arriva proprio dal suo compagno, Giovanni Terzi che su Instagram nelle prime ore di oggi ha voluto fare gli auguri alla sua compagna: “Auguri amore della mia vita. Questa sei tu, la tua meravigliosa energia, la forza nel non piegarsi mai e di andare sempre avanti, con coraggio e passione – scrive Terzi su Instagram alla Ventura – Questa sei tu che regali dolcezza e protezione a chi ami, che sei fedele, che ti svegli con il sorriso e vai a letto dando una carezza“.

Poi la dedica assume un tono particolarmente commovente: “Questa sei tu che mi hai salvato la vita dal primo momento in cui ti ho incontrato. Questa sei tu la mia ragazza magica e come canta Jovanotti ‘La mia ragazza è magica e lancia in aria il mondo e lo riprende al volo trasforma un pomeriggio in un capolavoro e mi fa stare bene [..] Ti amo“.

La risposta di Simona Ventura su Instagram: “Ti amo così tanto“

Una dedica piena d’amore, di stima e di affetto a cui è immediatamente seguita la risposta commossa della Ventura stessa: “Ti amo così tanto.

Grazie per la forza e l’energia che mi infondi ogni giorno – scrive a Terzi la Ventura – Grazie per l’appoggio e il coraggio che metti nel nostro rapporto, e nella nostra famiglia. Grazie per le fondamenta con cui costruiamo il nostro presente e il nostro futuro“.

Stefano Bettarini scrive a Simona Ventura e lo fa anche la compagna Nicoletta Larini

E come dicevamo, gli auguri sono arrivati proprio da tutti i fronti: non è mancata infatti la dedica dell’ex marito della Ventura, Stefano Bettarini, che su Instagram ha voluto dedicarle dolci parole: “Crederci Sempre… Arrendersi Mai!!

Tanti Auguri Super Simo“. Auguri che arrivano anche dalla stessa attuale compagna di Bettarini, Nicoletta Larini, più semplici e sobri ma non meno graditi: “Tantissimi augurii“.