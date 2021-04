Sfogo su Instagram per Stefania Orlando, conduttrice e recente concorrente del Grande Fratello Vip. Fuori dalla Casa, la Orlando è tornata a toccare con mano i problemi dovuti alla pandemia da Coronavirus e soprattutto i recenti inasprimenti nelle misure di contenimento dei contagi. In alcune storie sul suo profilo, ha provato a sensibilizzare sul tema, partendo da un esempio specifico.

Stefania Orlando, storie Instagram per il Covid-19

Stefania Orlando, che negli ultimi giorni ha dovuto rispondere ad alcune voci su una presunta crisi col marito Simone Gianlorenzi, ha usato Instagram per una riflessione evolutasi poi in vero e proprio sfogo.

La conduttrice romana stava passeggiando per strada, quando ha visto che uno storico negozio del quartiere ha chiuso i battenti a causa, pare, della pandemia da Coronavirus.

Nelle sue storie Instagram, ha detto: “La mia riflessione di oggi è che mi piange il cuore a vedere tanti negozi che stanno chiudendo“. Poi parla proprio di quello specifico negozio al di là della strada: “Questa era una profumeria storica nella mia zona, quando sono venuta qui più di 20 anni fa era già aperta da non so quanti anni“. Prosegue quindi: “Ha chiuso per questa crisi, per questo Covid“.

Stefania Orlando su Instagram: l’appello ai fan

I restanti video sono una sorta di appello ai fan della Orlando, che in questi ultimi mesi l’hanno supportata e acclamata per la sua amicizia con Tommaso Zorzi. A loro, ha detto: “Ragazzi, stiamo attenti. Cerchiamo di seguire le regole, di contribuire come possiamo affinché questa situazione finisca al più presto“.

Poi, ha proseguito: “So che non abbiamo la bacchetta magica ma nel nostro piccolo ognuno di noi può fare qualcosa seguendo quelle che sono le restrizioni. La mascherina, restando in casa, uscendo soltanto per fare la spesa“.

Proprio quello che stava facendo in quel momento la Orlando, poco prima di condividere le storie: “Io la sto portando ai miei, che sono grandi e neanche li abbraccerò. La lascerò lì sul pianerottolo. Facciamo tutti così, sperando che finisca presto“.

