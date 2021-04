La nota food blogger Benedetta Rossi sta vivendo un periodo particolarmente difficile. In queste ore infatti ha annunciato ai suoi follower la notizia di un grave lutto in famiglia, spiegando che per qualche giorno la porta virtuale che quotidianamente apre ai suoi fan facendoli entrare in casa sua rimarrà chiusa. Un necessario momento di stop dai social, che servirà a lei e alla sua famiglia per elaborare il triste evento.

Il post di Benedetta: un pensiero al papà del marito Marco

Poche ore fa, Benedetta ha pubblicato via Instagram un’immagine di due dei soggetti preferiti per le sue foto: il marito Marco e il cane Cloud.

I due sono stretti in un affettuoso abbraccio fra cucciolo e padrone e la didascalia spiega il motivo di questo tenero quadretto familiare.

“È proprio vero che i nostri amici a 4 zampe riescono a capire quando abbiamo bisogno di loro-inizia a scrivere la donna- nei giorni scorsi purtroppo è venuto a mancare il padre di Marco. Da allora Cloud sembra capire la sua sofferenza e non lo lascia un attimo da solo”.

Cloud è la new entry in casa della food blogger e del marito, giunto a rallegrare le loro giornate dopo che il fedele amico Nuvola era scomparso lasciando un grande voto nelle loro vite.

Benedetta Rossi: la scomparsa del suocero

Benedetta ha poi continuato con il suo messaggio diretto ai follower, spiegando che il suocero ha dovuto combattere a lungo contro una patologia grave.

“Purtroppo mio suocero Lanfranco, se ne è andato per una brutta malattia che nelle ultime settimane si era molto aggravata” ha scritto infatti la donna.

L’esperta di ricette mostra da sempre di avere un forte legame con i suoi familiari. È evidente che questa perdita l’abbia colpita nel profondo.

Benedetta Rossi: stop ai social

Dalle sue parole, è evidente come Benedetta abbia scelto di pubblicare questo post per tranquillizzare i fan, già allarmati per via della sua assenza dai social.

Dopo aver augurato una serena Pasqua ai follower infatti, la donna non aveva più condiviso suggerimenti o consigli dell’ultimo minuto per i pranzi pasquali. Il suo silenzio social però potrebbe durare ancora qualche giorno, giusto il tempo per lei e Marco di riprendersi dalla triste notizia.

“Siamo stati e staremo ancora per qualche giorno in silenzio, nel rispetto del dolore di tutta la famiglia– conclude Benedetta sapendo di essere capita da chi la segue- grazie per la vostra comprensione”.

Benedetta Rossi e i social: un rapporto di sincerità

Benedetta Rossi deve sicuramente il suo successo ai social. Grazie alle sue video-ricette postate su YouTube infatti, la donna marchigiana ha conquistato in breve tempo sempre più fan, che non mancano di seguirla anche sul suo profilo Instagram, che aggiorna quotidianamente. Queste piattaforme rappresentano per Benedetta il luogo ideale per parlare non solo dei suoi esperimenti culinari, ma anche della sua famiglia, dei suoi viaggi e della sua quotidianità.

Così fra le molte foto di torte, arrosti e altri manicaretti, ogni tanto compaiono anche i ritratti di famiglia o le foto in bianco e nero scattate in un passato che sta tanto a cuore alla donna.

Benedetta ha scelto di instaurare un rapporto di sincerità con chi la segue ogni giorno. Sempre disponibile a soddisfare le curiosità dei suoi fan e a dispensare consigli infatti, la donna non ha paura di mostrare le sue debolezze e le sue necessità. Già qualche mese fa infatti aveva deciso di prendersi un po’ di tempo per sé, annunciando un temporaneo allontanamento dai social. In queste ore, una nuova dichiarazione a sorpreso i follower della Rossi, che ha raccontato a cuore aperto di aver subito un grave lutto.