Grande attesa per le ultime puntate di LOL – Chi ride è fuori, la serie di Amazon Prime Video che ha sorpreso milioni di utenti della piattaforma diventando in pochissimi giorni un vero e proprio fenomeno mediatico. Mentre i social sono subissati di meme e post sulle battute di Pintus, Lillo, Katia Follesa e gli altri, c’è una domanda che viene continuamente posta: quando escono le ultime puntate di LOL?

LOL ultime puntate mercoledì 7 aprile

Sta riscuotendo enorme successo l’edizione italiana del format LOL – Chi ride fuori. Originariamente giapponese, è stato poi acquistato e realizzato da diversi paesi come Germania, Francia, Messico e ora Italia.

Composta da 6 episodi, i primi 4 sono stati messi online su Amazon Prime Video la settimana scorsa. Per gli ultimi due, invece, si è deciso di lasciar crescere un po’ la suspense e far parlare la Rete di questo prodotto, le cui visualizzazioni stanno crescendo a dismisura soprattutto grazie al tam-tam social.

Nessun rischio di spoiler quindi per questa prima settimana. Le ultime due puntate di LOL escono mercoledì 7 aprile, sempre su Prime Video. Solo da questa data, quindi, si potrà scoprire chi avrà vinto la prima edizione del format tutto da (non) ridere.

LOL Chi ride è fuori: come funziona il format

Il concetto è tanto semplice quanto complesso: 10 comici sono riuniti in un ambiente per 6 ore, l’obiettivo del gioco è riuscire a non ridere per tutto questo tempo. Non esattamente semplice, se i tuoi avversari sono comici professionisti con anni di esperienza e fama alle spalle. In caso di risata, sorriso o smorfia, scatta il primo cartellino giallo, poi si viene eliminati dal gioco.

La versione italiana si sta diffondendo a macchia d’olio sui social con meme, post e tormentoni presi direttamente dalla serie. Tra questi grande.

spazio viene dato alla Monna Lisa di Elio, all’imitazione dello chef Cannavacciuolo di Pintus e alla canzone “Mignott**e pazzo” di Michela Giraud. A condurre, la coppia formata da Fedez e Mara Maionchi.

LOL prime puntate: ammoniti ed eliminati

Per questo primo round, i 10 comici scelti sono: Elio, Lillo, Frank Matano, Caterina Guzzanti, Katia Follesa, Michela Giraud, Pintus, Luca Ravenna, Ciro e Fru dei The Jackal. La battaglia a colpi rigorosamente bassi ha portato, nelle prime 4 puntate, a tre eliminazioni e molte ammonizioni. Il primo eliminato dal gioco è stato Fru, cui è seguito poco dopo Luca Ravenna e, a gran sorpresa, Pintus.

Il celebre comico di Colorado è uscito dal gioco a causa di due sue battute, che l’hanno fatto ridere da solo.

Tra gli ammoniti a rischio eliminazione, invece, troviamo Michela Giraud, Ciro, Lillo ed Elio. Ancora immacolati, al momento, Frank Matano (il più in difficoltà però a trattenere le risate, tanto da macinare chilometri e chilometri nel teatro) e l’impassibile Caterina Guzzanti, per molti la possibile vincitrice. Per scoprirlo, resta da attendere l’uscita delle ultime puntate di Lol, mercoledì 7 aprile.