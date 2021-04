Nuovo capitolo della storia d’amore tra i social e Mara Venier. La popolarissima e apprezzata conduttrice di Domenica In, si è fatta immortalare al supermercato per poi caricare il video sul suo profilo social per la gioia dei fan. Tutto questo poche ore dopo la messa in onda della sua ospitata al Maurizio Costanzo Show.

Mara Venier al supermercato: il video

Gli appassionati della Zia Mara ricorderanno quando, mesi fa, la conduttrice si è resa protagonista di numerosi e divertenti video, tra cene in casa e gag con Nicola Carraro ed altri amici come l’ex Jerry Calà. Le imprese immortalate su Instagram di Mara Venier sono in breve diventate una sorta di “appuntamento fisso”, alla pari di Domenica In.

La nuova puntata è arrivata poche ore fa, con un video dal supermercato.

“Stamattina spesa al mio supermercato” ha scritto la Venier nel post pubblicato sul profilo. Non è chiaro chi l’abbia ripresa, ma la Zia sembra divertirsi un mondo. Come ha sottolineato lei stessa, è stata “una vera botta de vita” in tempi di zona rossa e arancio. Le commesse che l’hanno riconosciuta nonostante mascherina e occhiali, le hanno fatto i complimenti per l’ospitata al Maurizio Costanzo Show. Finale thriller: Mara Venier non trova la bresaola e la trama del prossimo episodio è già scritta.

Tanti i commenti al video: “Con la lista della spesa, che cara che sei” scrive un fan, “La tua simpatia è contagiosa” fa eco un altro. In molti, inoltre, sorridono per “l’umiltà” e la simpatia della conduttrice, che si mostra spesso in una veste diversa da quella televisiva.

Mara Venier e il post per Maurizio Costanzo

L’allegria tra gli scaffali del supermercato di Mara Venier potrebbe essere in parte dovuta alla sua ospitata da Costanzo. Dopo la puntata, infatti, la conduttrice ha omaggiato il giornalista con una foto in cui appaiono insieme.

La Venier ha scritto: “Caro Maurizio, grazie mi hai fatto divertire. Tanti amici stasera al Maurizio Costanzo Show“.

Tra questi, c’era anche Tommaso Zorzi, ormai ospite fisso del MCS e che a seguire ha inaugurato il suo nuovo programma, Il Punto Z, dove ha intervistato Giulia Salemi e lo stesso conduttore e marito di Maria De Filippi.

