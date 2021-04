È arrivata da poco la notizia della morte del principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II del Regno Unito. Il principe aveva 99 anni ed era nato a Corfù, il 10 giugno del 1921. Aveva rinunciato al suo titolo di principe Filippo di Grecia e Danimarca, in quanto nipote del re di Grecia Costantino I, in occasione del suo matrimonio. “È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale, il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Sua Altezza Reale si è spento in pace questa mattina al Castello di Windsor“, recita il comunicato di Buckingham Palace.

E proprio ora molti parlano di Forth Bridge in riferimento al marito della Regina.

Il Principe Filippo è Forth Bridge

Il principe Filippo nel suo nome in codice ha un riferimento a Edimburgo: il suo protocollo si chiama Operation Forth Bridge. Questo vale per tutti i membri della famiglia reale, e ogni nome in codice fa riferimento al loro titolo nobiliare. Quando è morta la madre della Regina Elisabetta, è stato messo in atto l’Operation Tay Bridge, un ponte che si trova in Scozia. Il protocollo da seguire per la morte del principe Carlo è Menai Bridge, un ponte in Galles, essendo lui il Duca di Galles.

Per la regina Elisabetta, invece, si tratta ovviamente di London Bridge.

Principe Filippo: i funerali

Da tempo la famiglia reale e tutto lo staff sapevano con esattezza, quindi, il protocollo da seguire per i funerali del Principe Filippo, un pensiero che lo stesso Duca di Edinburgo aveva ponderato lasciando precise indicazioni sulla cerimonia conforme alla sua volontà. Il funerale di Filippo verrà celebrato con un rito funebre di tipo militare alla presenza della famiglia e dei capi di Stato dei Paesi del Commonwealth, nella cappella di San Giorgio a Windsor Castle. Pare che il Principe abbia richiesto di essere sepolto nei giardini di Frogmore, al Castello di Windsor, dove già riposano la regina Vittoria e il principe Alberto.