La Famiglia Reale ha dato notizia ufficiale della scomparsa del Principe Filippo. Pochi mesi fa il Duca di Edimburgo ha celebrato 73 anni di matrimonio con la moglie, la Regina Elisabetta II. Il loro è stato uno dei matrimoni più longevi di tutti i tempi e c’è chi sostiene che il segreto di questa unione sia da ricercare nelle periodiche “scappatelle” che il principe si sarebbe concesso. Né lui, né la sua consorte hanno mai confermato nulla, ma la lista è andata allungandosi nel corso degli anni.

Il matrimonio con la Regina Elisabetta

Gli amanti della casa reale e i fan di The Crown lo sanno bene, il Principe Filippo, morto oggi a 99 anni, è stato uno dei personaggi più apprezzati all’interno della Casa Reale.

Sul suo conto si è sempre detto che fosse un uomo dotato di senso dell’umorismo, bisognoso dei propri spazi, ma sempre disposto a sostenere la moglie negli impegni più difficili. Sono state molte le occasioni, stando ai giornali scandalistici inglesi, per presentare un altro lato noto della personalità di Filippo, che secondo molti vanta un passato da “sciupafemmine”.

Negli anni Novanta, l’autrice della biografia non autorizzata Sarah Bradford arrivò addirittura a definire il duca di Edimburgo “impenitente farfallone, difficilissimo di carattere”.

L’autrice descrisse inoltre l’atteggiamento della consorte, sostenendo che Elisabetta “vede ma non vuole sapere”, “capisce il suo desiderio di indipendenza”.

Dunque anche la Regina sarebbe stata a conoscenza di questi presunti flirt, ma non avrebbe mai dato a vedere il suo disappunto in pubblico. Quelli della Casa Reale sono segreti che non potremo forse mai scoprire, ma si può ricapitolare i nomi di alcune delle donne che Filippo potrebbe avere frequentato.

Principe Filippo, le attrici sarebbero state il suo “punto debole”

Nell’elenco delle presunte amanti dell’appena scomparso Filippo di Edimburgo appaiono i nomi di molte donne dello spettacolo.

Come ricorda MarieClaire infatti, il duca amava trascorrere il tempo libero in circoli e apprezzava molto andare a teatro. Se il suo matrimonio con la Regina è datato 1947, alcuni gossip collocano esattamente un anno dopo a questo momento da favola il suo incontro con l’attrice Pat Kirkwood. La donna fu un’attrice cinematografica e teatrale e nel 1948 ricevette il neo-sposo reale nel suo camerino, in seguito a una performance all’Hippodrome. Il loro incontro culminò con una cena al ristorante Les Ambassadeurs di Mayfair.

Anni dopo Pat confermò quest’incontro, affermando di aver apprezzato la sua forte personalità. La donna ammise inoltre di ritenere che il ruolo di “sposo della Regina” lo sminuisse. All’epoca del loro incontro si vociferò che i due avessero ballato insieme. Nessuno dei due raccontò mai come proseguì la serata, ma è stato detto che avrebbero condiviso anche la colazione del giorno successivo.

Filippo, inoltre, trascorse l’infanzia in Grecia e qui ebbe il modo di fare amicizia con Helene Cordet, che divenne in seguito attrice del cabaret. La sua vita privata venne avvolta dal mistero quando, divenne madre senza essere sposata, né svelando mai il nome del padre dei bambini.

Le malelingue dell’epoca non poterono non pensare al Principe Filippo, che pare frequentasse spesso la Cordet. Il gossip venne poi messo a tacere quando, Helene sposò un aviatore francese che si assunse la paternità dei figli della donna.

Filippo: amori segreti dalla Russia e dall’Italia

Mantenendo viva la sua passione per lo spettacolo, Filippo avrebbe poi intrattenuto una relazione clandestina con la ballerina russa Galina Sergeevna Ulanova. Pare che il duca fosse un suo grande ammiratore e che sia riuscito a incontrarla di persona.

A parlare in maniera piuttosto romanzesca di questa storia sono stati gli autori di The Crown, che ne hanno fatto un soggetto per la seconda stagione della serie. Se nella serie sembrano non esservi dubbi sull’entità della storia, non è chiaro in realtà cosa vi sia stato fra Galina e Filippo. È probabile infatti che il loro incontro si sia limitato a uno scambio di complimenti da parte del duca, ammaliato dalla bravura della donna, ma la diretta interessata non ha mai fatto sapere nulla in merito.

A smentire a gran voce quanto sostenuto dai giornali scandalistici ci pensò invece Katie Boyle, nome d’arte di Caterina Irene Elena Maria Boyle, nobildonna fiorentina. Trasferitasi nel Regno Unito da giovanissima, la donna era diventata attrice, scrittrice e conduttrice radiofonica e in molti parlarono di lei come della protagonista di una rocambolesca storia con Filippo. Pare infatti che nel 1950 i due fossero legati da una relazione clandestina. La frequentazione sarebbe stata così segreta che un giorno Filippo si sarebbe ritrovato a fuggire dalla porta sul retro di casa sua, per via dell’inaspettato arrivo del marito di Katie nell’abitazione. Scomparsa nel 2018, la donna ha voluto smentire personalmente qualsiasi gossip sul Duca di Edimburgo, definendoli “pura invenzione”.

Intrighi familiari: Filippo e la madre di Sarah Freguson

Il nome di Sarah Ferguson è legato a quello della Royal Family britannica per via del suo matrimonio con il principe Andrea, ma non solo. Secondo i tabloid, infatti, pare che la madre della donna, Susan Barrantes abbia intrattenuto una relazione con Filippo. Un’inaspettata storia fra consuoceri quindi, di cui però non si sa molto. Non è chiaro infatti quando i due si potrebbero essere avvicinati, né se a farli incontrare fu proprio l’amore sbocciato fra i loro figli. Gli esperti di gossip dalle lingue più taglienti però sono pronti ad affermare che Susan fosse molto più bella di Sarah e non mettono in dubbio che Filippo possa aver ceduto al suo sguardo.

Daphne du Maurier: l’amante “ufficiale” del Duca

Quando si parla di “amanti ufficiali” dei reali sembra quasi di fare un salto di secoli e secoli nel passato, eppure pare che fra le molte amanti di cui si è parlato nel corso degli anni, una in particolare sia stata la preferita del Duca. Daphne du Maurier era una scrittrice e amava scrivere i suoi romanzi in solitudine. I molti gossip dell’epoca sostengono che lei sia stata a lungo l’amante di Filippo. Come sempre però dai diretti interessati non sono mai arrivate conferme, né smentite.

Approfondisci

Morte Principe Filippo: l’amore per Elisabetta, per la quale ha rinunciato a (quasi) tutto

Morto il Principe Filippo: quando e dove saranno i funerali del Duca di Edinburgo, morto a 99 anni

Morto il Principe Filippo: che cos’è l’Operation Forth Bridge di cui si sente parlare