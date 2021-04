Conduttore dello show del momento LOL – Chi ride è fuori, Fedez si racconta oggi a Domenica In ai microfoni di Mara Venier. Il rapper, in video-collegamento con Mara Venier, racconta il suo successo e riceve dalla conduttrice il plauso per le iniziative realizzate in emergenza pandemica assieme alla moglie Chiara Ferragni.

Il periodo d’oro di Fedez

È un periodo d’oro per Fedez, sul lato professionale e non solo. Il rapper è indubbiamente il volto di punta dello show comico del momento LOL – Chi ride è fuori, disponibile su Amazon Prime Video e condotto al fianco di Mara Maionchi. Una scommessa vinta per questo nuovo format tutto risate e divertimento, in cui 10 popolari comici si mettono in gioco cercando di evitare un semplice gesto che per loro è il pane quotidiano: ridere.

Ma è soprattutto sul lato privato che Fedez può definirsi felice e orgoglioso. Poche settimane fa è infatti diventato padre della piccola Vittoria, la secondogenita frutto dell’amore con l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. La coppia è al settimo cielo per il lieto evento e per la nascita della principessina di casa, accolta dal fratellino Leone in maniera dolcissima.

Mara Venier elogia Fedez: “Ammiro questi ragazzi“

In video-collegamento con Domenica In, Fedez saluta Mara Venier e la compagna di viaggio a Sanremo Francesca Michielin, presente in studio.

La conduttrice ricorda il successo della coppia al Festival con Chiamami per nome, per poi rivolgersi al rapper e al suo contributo offerto in piena crisi pandemica. Assieme alla moglie Chiara Ferragni, infatti, Fedez istituì lo scorso marzo una raccolta fondi a favore della realizzazione di un reparto di terapia intensiva presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Un’iniziativa che ha raccolto un’ottima cifra in denaro e il sostegno e i complimenti da più parti.

Anche Mara Venier vuole complimentarsi con la coppia, rivolgendosi al cantante in video-collegamento: “Ammiro molto questi due ragazzi, perché credo che siano molto invidiati da tutti e a volte ci sono quelli che rosicano sul fatto che siano belli e felici“. Il rapper rivela quanto questa iniziativa sia servita e ancora oggi sia essenziale per la cura dei ricoverati nella terapia intensiva presso l’istituto ospedaliero milanese: “È tuttora in funzione il reparto di terapia intensiva e salva vite“.

