Giorni felici in casa Fedez e Chiara Ferragni: dopo aver dato il benvenuto nel mondo alla figlia Vittoria, la celebre coppia è potuta tornare a casa dove ad aspettarli c’era il primogenito Leone. Le prime foto di tutta la famiglia riunita stanno commuovendo i fan, soprattutto per merito di Leone e della sua reazione alla sorellina Vittoria, con tanto di scambio di regali reciproco.

I Ferragnez tornano a casa con la baby Vittoria

Non sarà un Royal Baby, ma poco ci manca: l’arrivo di Vittoria Lucia Ferragni è stato accolto dai milioni di fan del rapper Fedez e dell’influencer imprenditrice Chiara Ferragni con gioia e curiosità.

Da subito, i due hanno pubblicato foto della neonata, e video decisamente commoventi di papà Fedez in lacrime mentre la culla per la prima volta. L’esposizione mediatica della bambina segue la decisione presa 3 anni fa dalla coppia di genitori, che hanno deciso di “dare ai paparazzi” cose che altrimenti avrebbero cercato di ottenere in maniera magari più pressante.

La vita social della piccola baby V è proseguita con gli auguri delle nonne, e quindi nella giornata di oggi col ritorno a casa dall’ospedale. Ad aspettarli, c’era il primogenito di Fedez e Chiara Ferragni, Leone.

Leone e Vittoria: i figli dei Ferragnez per la prima volta insieme

Il tenero incontro è stato preceduto da un video registrato da Leone e fatto recapitare ai genitori, rinchiusi nella clinica Mangiagalli di Milano per qualche giorno. Al ritorno a casa, però, sono arrivate le prime foto e video della famiglia Lucia Ferragni riunita per la prima volta. “La nostra nuova vita come una famiglia da 4 (da 5 con la nostra Matilda) è appena iniziata: benvenuta a casa Vittoria“.

Le serie di foto mostra il piccolo Leone vicino alla nuova arrivata. In altri video condivisi nelle storie, si mostrano alcuni momenti decisamente molto teneri tra i due fratellini.

Leone e Vittoria Lucia Ferragni: baci e scambio di regali

Sembra infatti che Leone abbia voluto fare un regalo alla piccola Vittoria: un disegno di benvenuto, con tanto di coccarda rosa. Il bambino lo porge alla madre, prima di iniziare a girare su se stesso come una trottola. In mano, però, regge a sua volta un regalo che la baby V ha fatto a lui: un peluche di Sonic. In una delle storie condivise, si dice particolarmente contento di quel regalo della “sorellina Vittoria“, anche perchè “non mi piace Super Mario“.

Leone mostra il regalo della piccola Vittoria

Seduti sul divano, i 4 hanno cullato la nuova arrivata, che ha ricevuto anche qualche bacio da Leone.

“Hai voglia di darglielo sulla guanciotta?” chiede una Ferragni già apparentemente in formissima dopo il parto. “Ma gliel’ho già dato” e strappandosi così una risata ai novelli genitori bis

Chiara Ferragni coi figli, Leone e Vittoria

