Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 12 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Nella giornata di lunedì, cari amici della Bilancia, dovreste godere di alcune energie leggermente dissonanti. Da una parte, Saturno favorevole vi dona delle buone capacità riflessive, aiutandovi a fare il punto sulle situazioni sfruttando la logica che vi contraddistingue. Però, dall’altro lato c’è la Luna dissonante, che vi rende più nervosi e impulsivi.

Potreste, in complessivo, sentirvi un po’ spaesati e non capire bene quale sia la cosa migliore da fare.

Leggi l’oroscopo di domani 12 aprile per tutti i segni

Oroscopo Bilancia, domani 12 aprile: amore

Nel caso foste dei single alla ricerca dell’amore della vostra vita, allora è meglio che pazientate ancora un po’. Oggi non godete di buone energie psicofisiche, ed impiegarle nella ricerca della vostra dolce metà potrebbe portarvi solo ad innervosirvi eccessivamente. Per le coppie nessuna problematica dovrebbe rompere la vostra buona sintonia.

Oroscopo Bilancia, domani 12 aprile: lavoro

Per diversi mesi, da questo aprile, Saturno occuperà un’importante posizione di rilievo nella vostra orbita celeste. Grazie al suo supporto le sfide lavorative dei mesi a venire vi sembreranno dei semplici giochi, e la strada per il vostro futuro sembra essere quasi completamente in discesa, favorendo gli avanzamenti di carriera verso la realizzazione del vostro sogno!

Oroscopo Bilancia, domani 12 aprile: fortuna

La fortuna per ora non sembra volersi palesare nella vostra giornata di lunedì, cari Bilancia. Ma non dovete temere più di molto perché sembra che nel corso del resto della settimana il suo influsso sarà favorito.

Evitate per ora gli azzardi di qualsiasi tipo, ci saranno giornate migliori per farlo prima di domenica!