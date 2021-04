A poche ore dal ritorno negli studi dell’Isola dei Famosi, Akash Kumar si scusa con Iva Zanicchi. Tra i due era scoppiata una polemica per le parole del naufrago, che dopo l’eliminazione si era scagliato un po’ contro tutti, compresa la cantante e opinionista. Da stasera – lunedì 12 aprile – Akash tornerà ospite di Ilary Blasi e vedrà faccia a faccia la Zanicchi, alla quale ha scritto su Instagram.

Akash e Iva Zanicchi: lo scontro sull’età

La premessa sono le parole che Akash Kumar, finito al centro delle polemiche dopo la tanto contestata eliminazione ha rivolto verso Iva Zanicchi. Come ricordato dalla stessa opinionista a Domenica Live, il modello e naufrago ha fatto una battuta di cattivo gusto sulle loro età, definite “epoche diverse” giustificando così il perchè la Zanicchi non lo conoscesse.

Dalla D’Urso, ha detto: “Io non avevo capito, lui ha detto questa cosa e gli ho detto ‘Imbecillone, hai 26 anni, io 80, certo che siamo di epoche diverse’, ma l’imbecillità non ha età. Non si è comportato bene all’Isola, ma è un bel ragazzo, si potrà rifare“. L’occasione sembra arrivata nelle scorse ore e a porgere il ramoscello d’ulivo è proprio Akash.

Akash si scusa con Iva Zanicchi: le parole dell’ex naufrago

La riconciliazione è arrivata tramite commenti ad un post su Instagram.

Qui, Akash ha scritto: “Ciao Iva, le mie parole sono state fraintese, non volevo mancarti di rispetto. Ero nervoso e ho risposto in modo impulsivo e ammetto che quando parlo non si capisce nulla perché non scandisco le parole“. Poi, ha continuato: “Il mio concetto era che lei non mi conosce perché apparteniamo a due mondi diversi, io sono un modello e lei una grande cantante. Il mio riferimento non era all’età, era per dire che non mi può conoscere avendo solo 29 anni. Inoltre non sono un personaggio televisivo, non ho una carriera televisiva“.

Alle sue parole, ha risposto subito dopo Iva Zanicchi: “Non ti preoccupare, non è successo assolutamente nulla. Ci vediamo prossimamente in studio, tu mi sei molto simpatico“. La questione sembra chiusa, con Kumar che replica ancora: “Grazie, di me è uscita l’arroganza, ma non sono assolutamente così. Ho il mio carattere, personalità. Il mondo è bello perché è vario”. Quanto, lo si vedrà negli studi dell’Isola dei Famosi.

