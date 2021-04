Iva Zanicchi è ospite di Domenica Live, dove Barbara d’Urso l’ha invitata a parlare dell’Isola dei Famosi. L’opinionista dice la sua sui naufraghi, in particolare Akash, con cui c’è stata qualche incomprensione. Iva Zanicchi commenta anche l’uscita di Beppe Braida e ricorda la scomparsa del fratello per Covid-19, una perdita ancora impossibile da superare.

Iva Zanicchi, la replica ad Akas per L’Isola dei Famosi

Iva Zanicchi, opinionista de L’Isola dei Famosi, non le manda certo a dire. E sulle parole di Akash non si trattiene. “Tanti mi trattano male, ma va bene“, dichiara la cantante, “Io non avevo capito, lui ha detto questa cosa e gli ho detto ‘Imbecillone, hai 26 anni, io 80, certo che siamo di epoche diverse’, ma l’imbecillità non ha età.

Non si è comportato bene all’Isola, ma è un bel ragazzo, si potrà rifare“.

Akash, mentre era all’Isola dei Famosi, non ha gradito quanto detto da Iva Zanicchi, che ha dichiarato di non conoscerlo, e le ha risposto: “Siamo di due epoche diverse“. Il modello non ha mancato di polemizzare anche in seguito con gli opinionisti e conduttrice del reality, che non è andato esattamente bene per lui.

Il ritiro di Beppe Braida dall’Isola dei Famosi

In merito al ritiro di Beppe Braida, Iva Zanicchi commenta: “Ha fatto benone a venir via.

Non si scherza col Covid. Io mi auguro e spero che sia partito subito, immagino avrà i genitori anziani per cui assolutamente ha fatto bene a venir via, a stargli vicino. Ma chi se ne frega dell’Isola, ci andrà il prossimo anno“.

Il doloroso lutto per il fratello

Iva Zanicchi, d’altronde, conosce purtroppo molto bene il coronavirus. La cantante è stata malata lei stessa e poi il virus ha preso il fratello. “È un dolore che si rinnova sempre, ancora oggi non riesco… Lui è morto il 25 di novembre, ma non riesco a elaborare questo lutto atroce“, dichiara.

La morte è stata improvvisa: “Lui stava benissimo quando sono uscita dall’ospedale, anche il medico ha detto ‘Dai Antonio, presto tornerà a casa’. Poi nel giro di pochi giorni… Lui è stato atroce, nel giro di pochi giorni non c’era più“. Un altro dolore è stato non potergli stare vicino fino all’ultimo: “Questa è una cosa che non riesco a mandare giù. Io credo che mio fratello stia bene ora, è con la mamma. Non riesco a capacitarmene, neanche le mie sorelle“.

Il giudizio di Iva Zanicchi su Vera Gemma

Iva Zanicchi parla di un’altra naufraga dell’Isola dei Famosi, e stupisce dichiarando di preferire il compagno: “Mi piace di più il fidanzato di Vera Gemma.

È un cartone animato lui, parla bene, composto, cascasse il mondo si sposta lentamente. Lei è un vulcano“.

Sulla differenza d’età tra Jeda e Vera Gemma, commenta: “L’amore non ha età. Anche io ho un uomo di 10 anni più giovane di me e sembra mio nonno. È un amore giovane, fresco. Credo che lei possa essere fedele“.

