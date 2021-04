Lacrime all’Isola dei Famosi per Elisa Isoardi: la conduttrice è scoppiata a piangere quando ha sentito una lettera di suo fratello Domenico, che lei stessa definisce una persona di grande cuore ma molto particolare. I due sono stati poco in contatto per molto tempo, motivo per cui queste parole l’hanno colpita profondamente.

Elisa Isoardi, la lettera del fratello Domenico

Il percorso di Elisa Isoardi all’Isola si è complicato: dopo l’eliminazione, la conduttrice è finita sull’altra isola dove, assieme a Vera Gemma e Myrea Stabile ha formato il gruppo delle “Amazzoni”. Nella diretta, si sono vendicate degli altri naufraghi vincendo la sfida con in palio degli hamburger.

Le emozioni per lei però non sono finite. La produzione le ha fatto recapitare una lettera del fratello Domenico.

“Cara Eli – si è sentito in puntata – Non credo che l’emotività che è dentro di me riesca a farmi fare un messaggio di quelli super rispetto a tanti altre persone. Comunque l’unico sistema per arrivare a te è questo“. Quindi il vero cuore delle sue parole: “Vivi pienamente questa esperienza, sappi che ti sono vicino e fatti coraggio. Ti voglio tanto bene, Eli, ti abbraccio“.

Elisa e Domenico Isoardi, il rapporto tra fratelli

Dopo aver letto la lettera, Elisa Isoardi è scoppiata a piangere.

È particolare il rapporto che la lega al fratello, come ha confessato lei stessa: “Prima di partire, non ci vedevamo da un po’. Con mio fratello c’è un rapporto particolare: da piccoli quando mamma e papà si sono separati io avevo 3 anni e lui 10. È rimasto con papà e i nonni, io sono andata con mamma quindi era quasi impossibile vedersi“. Anche per questa lontananza, acuita negli anni, la lettera l’ha molto sorpresa.

Specie perchè Domenico vive in montagna, come un’eremita, decisamente lontano dal mondo in cui la sorella Elisa è celebre.

“Non ha il gas, la televisione – ha detto lei – Già che mi abbia mandato un messaggi vuol dire che mi sta guardando, forse è la prima volta“. Poi aggiunge: “Sono contenta, prima di partire non ci parlavamo più da un po’, ci siamo guardati ed è bastato quello“.

