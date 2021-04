Canzone Segreta non si ferma. Lo show condotto da Serena Rossi il venerdì in prima serata su Rai 1 è stato prolungato con un’ulteriore puntata finale.

Canzone segreta: prolungato lo show condotto da Serena Rossi

Canzone segreta si sarebbe dovuto concludere, da programma, venerdì 16 aprile. Tuttavia, come riporta il blog DavideMaggio.it, lo show è stato allungato con un’ulteriore puntata, che andrà in onda martedì 20 aprile. Anche in questo caso si è trattato di un altro cambio di programma della Rai. Infatti, l’ultima puntata di Canzone Segreta era prevista per venerdì 23 aprile, ma è stata anticipata per lasciare spazio a Top 10, il game show condotto da Carlo Conti.

Tale programma era invece inizialmente previsto nella prima serata di sabato 24 aprile.

Canzone segreta, tutto sull’ultima puntata

L’ultima puntata di Canzone segreta, secondo le anticipazioni di DavideMaggio.it, si intitola Stasera Canzoni Segrete. Durante la trasmissione saranno protagonisti tre nuovi personaggi dello spettacolo, che dalla ormai familiare poltrona bianca assisteranno alla sorpresa preparata per loro, e ascolteranno la loro canzone “segreta” preferita. Oltre alle nuove storie, in questa puntata finale saranno riproposte tre delle sorprese più emozionanti andante in onda nelle precedenti 5 puntate.

Inoltre, pare che ci sarà una sorpresa finale con protagonista la stessa conduttrice Serena Rossi.

Canzone Segreta: perché ancora una puntata?

Secondo diverse fonti, il prolungamento dello show potrebbe essere letto come una promozione della conduttrice e del programma stesso. Tuttavia, le medesime fonti sottolineano come in realtà Canzone Segreta sia andato in onda in un periodo sostanzialmente senza particolari concorrenze. Anzi, pare che, in fatto di ascolti, non sia mai riuscito a brillare, raccogliendo solamente risultati modesti.

Secondo i dati riportati da DavideMaggio.it, Canzone Segreta avrebbe avuto una media di 4 milioni di telespettatori e uno share del 18%. Questo dato pare abbastanza grave, soprattutto dato che il suo principale concorrente è stato la replica su Canale 5 di alcune puntate di Ciao Darwin. Anzi, sembra che, ad ascolti, i numeri dei due programmi fossero abbastanza vicini.

In ogni caso, quello di Canzone Segreta pare un risultato soddisfacente per Rai, al punto che ha concesso a Serena Rossi un’occasione ulteriore. D’altro canto, la conduttrice è un volto di punta non solo per la Rai ma per tutta la televisione italiana.

La sua popolarità e bravura, in particolare come attrice, è assolutamente indiscussa, quindi è più che legittimo che si continui a puntare su di lei.