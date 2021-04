Qual era la canzone più ascoltata del 1991? E il souvenir più venduto nel 2002? Queste e molte altre sono le domande a cui dovranno rispondere i concorrenti vip dello show di Rai 1 Top 10, condotto da Carlo Conti. La seconda stagione del programma, che lo scorso anno aveva ottenuto molto successo, sarebbe dovuta iniziane sabato 10 aprile ma la Rai ha deciso di posticipare la messa in onda.

Top 10: il format

2 squadre, composte da 3 vip ciascuna, si affronteranno in una serie di giochi per comporre diverse classifiche riguardanti la cultura pop italiana. Musica, cinema, spettacolo, abitudini e curiosità sono le categorie d’interesse dello show.

Le hit parade così create fotograferanno gli usi e i costumi dell’Italia del passato e del presente.

Top 10: verso la messa in onda al venerdì

Dopo un iniziale slittamento da sabato 10 aprile a sabato 17, su TVblog si legge che il programma si sposterà ancora di una settimana, cambiando anche il giorno. La data più accreditata per l’effettivo esordio della 2ª stagione di Top 10 è venerdì 23 aprile. Diversamente dalla 1ª stagione (che è andata in onda per 4 serate), l’edizione 2021 dello show di Carlo Conti si articolerà su 6 puntate, fino al 28 maggio.

Le motivazioni dello spostamento al venerdì sera sono abbastanza chiare: si vuole evitare la ‘sfida’ con il serale di Amici di Maria De Filippi. Ciò comporterà uno scontro con il nuovo varietà del duo comico Pio e Amedeo Felicissima Sera, al suo debutto venerdì 16 aprile. Ma soprattutto, la 1ª puntata di Top 10 di venerdì 23 aprile, determinerà la conclusione temporanea di Canzone segreta alla sua 5ª serata. La 6ª che pare sarà strutturata come una sorta di ‘il meglio di…’ verrà collocata più avanti ma non è ancora chiara la data.

Top 10: il tentativo della Rai “contro” Maria De Filippi

La battaglia degli ascolti tra Rai e Mediaset è una faccenda antica.

Il servizio pubblico si è guadagnato negli anni il monopolio delle fiction ed ha dalla sua lo show più seguito della tv, il Festival di Sanremo. Il successo di Maria De Filippi però sembra inarrestabile.

La regina della tv, che anche quest’anno ha sbaragliato la concorrenza con C’è posta per Te, fa paura: tanto che persino un presentatore come Carlo Conti e un format forte come Top 10 potrebbero non bastare a tenerle testa. Ma, per fronteggiare il serale di Amici, quale antidoto intende usare la Rai? Secondo le indiscrezioni di TVblog si starebbe pensando ad una fiction, per l’occasione a qualcosa in prima visione.

Nelle prossime settimane capiremo come evolverà il palinsesto Rai.