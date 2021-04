Oggi, 17 aprile, è il giorno del funerale del Principe Filippo, si terrà presso la St. George’s Chapel di Windsor alle 15 ora locale.

Come richiesto espressamente dallo stesso Principe Filippo, le esequie avranno luogo in forma privata, con un massimo di 30 persone, e dai toni militari.

Assente al funerale sarà Boris Johnson che ha scelto di lasciare il suo posto ad un membro della famiglia, essendo limitati a causa delle restrizioni anti-Covid.

Al Principe Filippo sarebbero spettati i funerali di Stato, ma è stato lui stesso a volere una cerimonia in forma privata: le esequie saranno comunque trasmesse in diretta tv.

Come sarà il funerale del Principe Filippo?

Le spoglie del Principe Filippo sono state trasportate con cerimonia privata nella Cappella di Ogni Santi, che si trova all’interno del castello di Windsor. La bara è stata avvolta negli stendardi del Principe:

La croce bianca su sfondo blu di Grecia

La bandiera a strisce verticali bianche e nere simbolo dei Mountbatten

Il castello di Edimburgo

I tre leoni su sfondo giallo e cuori dalla Danimarca

Gli stendardi saranno coperti a loro volta da una corona di fiori e la spada da ufficiale della marina e il cappello sempre della marina di Filippo.

Il corteo funebre e l’arrivo a St. George’s Chapel

La bara sarà trasportata dagli uomini del primo Battaglione delle Grenatier Guards, posta su una Land Rover modificata ad hoc per l’occasione su progetto del Principe Filippo e portata in chiesa. Dietro alla bara cammineranno i figli: Carlo e Anna, i maggiori, seguiti da Andrea ed Edoardo. Ci saranno poi William e Harry, separati dal cugino Peter Phillips. La Regina Elisabetta invece attenderà il feretro del marito all’interno della St. George’s Chapel; all’arrivo della bara l’intero Paese si fermerà per un minuto di silenzio, dopodiché la cerimonia avrà inizio.

Dove sarà sepolto il Principe Filippo?

Al termine della cerimonia, il Principe Filippo sarà tumulato presso la Cappella Reale all’interno della St. George’s Chapel. Sarà poi spostato presso i Frogmore Gardens nel momento in cui la sovrana verrà a mancare.

Chi ci sarà al funerale?

Da Carlo e Camilla, passando per William e Kate, Harry, i principi Andrea ed Edward. Saranno in totale 30 persone presenti al funerale. Per evitare inutili imbarazzi, la Regina ha dato il nulla osta al completo scuro per tutti, nessuno tra Carlo, William, Harry e Andrea indosserà la divisa militare.

Ecco la lista dei presenti oltre alla Regina:

Principe Carlo

Camilla, duchessa di Cornovaglia

Principe William, duca di Cambridge

Kate Middleton, duchessa di Cambridge

Principe Harry

Principessa Anna

Vice-ammiraglio Sir Thimoty Laurence

Peter Philips

Zara Tindall

Mike Tindall

Principe Andrea, duca di Kent

Principessa Eugenie

Jack Brooksbank

Principessa Beatrice

Edoardo Mapelli Mozzi

Principe Edward, conte di Wessex

Sophie, contessa di Wessex

Lady Louise, figlia del Conte di Wessex

Visconte Severn, figlio del Conte di Wessex

Lady Sarah Chatto

Daniel Chatto

David-Armstrong-Jones, Conte di Snowdon

Principe Richard, duca di Gloucester

Duca di Kent

Principessa Alexandra, onorabile Lady Ogilvy

Principe ereditario di Baden

Il Langravio di Hesse

Philip, principe di Hohenlohe-Langenburg

Contessa di Mountbatten di Burma

La cerimonia sarà officiata dall’ Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby e dal Decano di Windsor. I figli più piccoli di casa Windsor non saranno presenti alle esequie.

Approfondisci: