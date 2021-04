Samantha De Grenet e Antonella Elia sono state protagoniste di uno degli episodi più spiacevole della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tra l’opinionista del GF e la concorrente, sono volati insulti e parole spiacevoli anche dopo la fine del programma. Samantha De Grenet ha continuato a ricevere insulti dall’opinionista, ma smentisce sui social la notizia secondo cui volesse procedere per vie legali contro Antonella Elia.

Antonella Elia insulta Samantha De Grenet al Gf vip

Durante una puntata del Grande Fratello Vip andata in onda in prima serata, l’opinionista Antonella Elia ha tenuto un confronto “faccia a faccia” con la concorrente Samantha De Grenet.

Durante l’incontro, l’ex di Non è la Rai ha pesantemente insultato la De Grenet, dopo dei precedenti scontri in studio: “È bellissimo darti della stro**a, io sono una del popolo e tu sei una borgatara ripulita male. E se potessi entrare dentro sarebbe un godimento totale”.

L’episodio è stato talmente spiacevole da indignare i telespettatori, tanto da indurre il conduttore Alfonso Signorini a scusarsi pubblicamente: “Avrei potuto interrompere quel teatrino immediatamente, avremmo potuto oscurare la glass room. Non l’abbiamo fatto e non averlo fatto credo sia un grande errore, di cui chiedo scusa”.

Samantha De Grenet: “Ho troppo rispetto del lavoro di tutti”

Dopo un primo chiarimento tra la concorrente Samantha De Grenet e Antonella Elia, gli insulti e le critiche continuano anche dopo il Grande Fratello Vip.

A questo proposito, Samantha De Grenet ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv, dichiarando che le offese e gli insulti da parte di Antonella Elia sono continuati anche dopo la fine della trasmissione.

Su Instagram, con alcune stories, Samantha smentisce di aver affermato che sarebbe ricorsa al tribunale contro l’ex opinionista del GF e afferma: “Ma perché nei titoli bisogna scrivere esattamente l’opposto di ciò che si dichiara?“.

Per ora l’ex “gieffina” non agirà per vie legali contro Antonella e chiarisce: ” Non occupo le aule di tribunali per una lite televisiva tra donne”.

Approfondisci:

Tutto sul Grande Fratello Vip