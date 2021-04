A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 15 aprile, Gemma ha stupito tutti con una nuova conoscenza, molto criticata da Tina.

Ma in questo episodio, un’altra Dama storica del dating show è tornata protagonista. Si tratta di Ida Platano, che è tornata a far parte del parterre della trasmissione. Questo ritorno arriva dopo l’addio del suo famoso ex, Riccardo Guarnieri, che ha lasciato la trasmissione con Roberta Di Padua.

Anche Massimiliano è stato protagonista di un confronto.

Uomini e Donne, puntata di oggi 15 aprile: Ida di nuovo in studio

Nel dating show di Canale 5 le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

A stupire i telespettatori nella puntata odierna del 15 aprile di Uomini e Donne ci ha pensato Ida Platano.

La famosa Dama ha deciso di rimettersi in gioco, dopo la lunga e travagliata storia con Riccardo, presa e interrotta a più riprese. Tra i due c’era stata anche una proposta di matrimonio e la partecipazione a Temptation Island.

Adesso Ida è pronta per una nuova storia: “Mi sono data un’altra opportunità“. La Dama, molto imbarazzata, ha dichiarato di essere interessata a Luca e Marco, una new entry del programma.

Eugenia contro Massimiliano

Al centro dello studio nella puntata di oggi 15 aprile di Uomini e Donne anche Massimiliano.

Il tronista ha portato di nuovo in esterna Vanessa, dopo un’incomprensione avuta nelle scorse settimane. Tra i due c’è stata un’esterna divertente, ma è scattato anche un bacio.

Eugenia, un’altra corteggiatrice, ha subito sbottato contro il tronista: “Ti ricordi che ci sono anchi’io?… Non ce la faccio“. La ragazza ha aggiunto che razionalmente capisce che Massimiliano debba conoscere più ragazze, ma che non vede in lui un trasporto che vada oltre alla razionalità nei suoi confronti: “La voglio di vedermi, di sentirmi? Questo è un discorso razionale… Io ce l’avevo“.

Massimiliano ha ammesso di capire la situazione scomoda della ragazza, ma che, di fatto, voleva vedere Vanessa: “La ragazza che ho voluto vedere più di tutte è stata Vanessa“.

