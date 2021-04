Quando i concorrenti di Uomini e Donne lasciano il programma in coppia, i fan del programma non vedono l’ora di scoprire se la loro relazione lontano dai riflettori sarà duratura. Da tempo in molti si chiedono se l’amore fra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sia sincero e se i due possano davvero stare insieme. Nelle ultime ore alcuni indizi stanno facendo pensare che fra loro già sia finita.

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, un amore incerto

Già durante i mesi di corteggiamento a Uomini e Donne, Riccardo e Roberta hanno fatto molto parlare come coppia. Sembra infatti che dopo la sua separazione dall’ex Ida Platano, Guarnieri abbia riscontrato non poche difficoltà nel rapportarsi con la nuova dama.

Le loro liti all’interno del dating show non sono passate inosservate, così come la difficoltà di entrambi nell’aprire il proprio cuore all’altro.

In barba alle malelingue di chi dichiarava che fra loro vi fosse solamente tanta finzione, Roberta e Riccardo erano usciti mano nella mano dal programma e nei giorni immediatamente successivi si erano mostrati spesso insieme sui loro profili Instagram.

Silenzio social: la preoccupazione dei fan

Proprio quando i fan si erano abituati a vederli insieme non più in televisione, ma tramite il piccolo schermo dei loro smartphone, Guarnieri e Di Padua hanno drasticamente diminuito i contenuti di coppia.

Da tempo i due non compaiono più insieme. In particolar modo Riccardo sembra aver fatto un vero e proprio “voto di silenzio”, apparendo decisamente di rado fra le sue stories. Roberta invece continua a riprendersi intenta in sponsorizzazioni o in compagnia dell’amato figlio Alessandro.

Il netto cambiamento nell’attività social dell’ex coppia di Uomini e Donne ha suscitato grande preoccupazione nei fan, che non hanno potuto non pensare alla peggiore delle ipotesi.

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri potrebbero essersi lasciati e a giorni potrebbero essere loro stessi a comunicarlo.

L’opinione dell’influencer Deianira Marzano

Ad avanzare per primo l’ipotesi della fine della relazione fra i due è stato il settimanale online KontroKultura, che in queste ore ha riportato anche il pensiero dell’influencer Deianira Marzano. La donna, che ama parlare senza peli sulla lingua, ha ripreso le voci che circolano in questo periodo e ha condiviso via social la sua opinione. Fra le stories ormai non più visibili è comparsa una frase che non lascia dubbi.

In uno screen riportato dal settimanale si legge infatti la dichiarazione che la Marzano ha pubblicato fra le sue stories.“Ma Roberta e Riccardo si saranno già lasciati…” ha iniziato la donna con chiaro riferimento a Di Padua e Guarnieri. Il messaggio dell’influencer si è poi concluso con un’allusione a quanto detto dalla dama ai tempi di Uomini e Donne. “Se così fosse– ha affermato- dopo quello che gli disse in una puntata lei, non oso immaginare cosa dirà prossimamente…”.

Come immaginato dal settimanale, quest’ultima frase potrebbe essere riferita alle parole della Di Padua che nel corso del dating show lamentava una scarsa passionalità da parte del cavaliere.

Se così fosse, la motivazione della fine della loro relazione sarebbe già stata individuata, ma solo Roberta e Riccardo potranno confermare quest’ipotesi.

Approfondisci

Anticipazioni Uomini e Donne 7 aprile: Giacomo nella bufera, Martina abbandona lo studio

Lutto a Uomini e Donne: muore nel sonno la Dama Erica Vittoria Hauser, a soli 44 anni