L’Isola dei Famosi 2021 è un reality difficile sia fisicamente che mentalmente. Anche Valentina Persia, una delle colonne portanti di questa Isola, è scoppiata in lacrime ed è stata consolata da molti compagni di reality che l’hanno sostenuta in un momento di sconforto. Tema del contendere, Brando Giorgi e la sua nomination.

Valentina Persia scoppia a piangere

È toccato anche a Valentina Persia un primo momento di cedimento. La comica è scoppiata a piangere ripensando alla nomination di Brando Giorgi, leader dell’ottava puntata, che l’ha mandata dritta al televoto insieme a Fariba Tehrani e Roberto Ciufoli.

La Persia ha detto di tenere molto al reality, a rimanere, e andare avanti in questa esperienza e ha preso molto male, quindi, la decisione di Giorgi, che non è certamente il preferito dei compagni.

Valentina Persia: lo sfogo

“Si è reso quello che è: ovvio, scontato e banale. Non lo sto dicendo perché non doveva votarmi, però a me rode il c**o che mi abbia votato. Sono in nomination e mi c*** sotto perché non vorrei uscire“, ha detto la Persia sconsolata. Un altro naufrago, Andrea Cerioli, ha raccolto lo sfogo della comica e ha deciso di stare dalla sua parte: “Il problema è che ha discusso con te, è consapevole di non esserne uscito bene perché ha fatto una figura di mer** e dà addosso a te“, cerca di riassumere lui per supportare la compagna.

Durante il confessionale ha poi spiegato la sua verità dietro la nomination: “Questa nomination poteva arrivare semplicemente da una persona mirata, perché da un gruppo non sarebbe mai arrivata“. Insomma, il gruppo sarebbe tutto dalla sua parte. Non resta quindi che capire cosa voterà il pubblico da casa.

“Uscirei con la lacrima, questo senza ombra di dubbio, perché questo è un mio sogno. Io non mi metto a pescare per farmi vedere, non me ne frega niente.

Io pesco perché ho fame“, ha aggiunto ancora, commossa, parlando col gruppo.

Isola dei Famosi in differita

Quella di questa sera sarà un’Isola dei Famosi differente. Per la prima volta andrà in onda in differita per fare posto alla versione spagnola dello stesso reality. Ad annunciarlo l’account ufficiale del programma su Instagram: “Per la concomitanza con Supervivientes, il giovedì l’Isola andrà in onda in differita. Il televoto verrà chiuso da Massimiliano Rosolino durante la puntata del daytime su Canale 5 alle 16.30“.