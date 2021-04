È bufera in Rai per un retweet comparso in questi giorni sulla pagina Twitter di Ballando con le Stelle. I follower della trasmissione si sono infatti trovati di fronte a un commento volgare, che aveva ben poco a che vedere con il talent di Milly Carlucci. La conduttrice ha preso immediatamente le distanze da quelle parole e ora la Rai ha sporto denuncia per quanto accaduto.

Ballando con le Stelle: un post di pessimo gusto

Gli utenti di Twitter appassionati di Ballando con le Stelle saranno sicuramente rimasti stupiti nel leggere uno degli ultimi post della pagina della trasmissione. Sull’account ufficiale del talent è infatti comparso un commento retweetato, contenente parole decisamente volgari.

La battuta di cattivo gusto cita alcuni dei ruoli abitualmente impegnati nella trasmissione ed è stata scritta da un utente Twitter che, come riporta l’Ansa, si descrive nella sua bio come “spiritosone fake”.

“Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Suc***are il ca**o del mio capo nei cessi. Era una cosa che amavo da morire” si leggeva nel tweet ripostato dalla pagina del programma, per mano di un utente per ora ignoto.

Appena si sono accorti della presenza di queste parole sulla pagina ufficiale, gli autori di Ballando con le Stelle hanno fatto rimuovere immediatamente il post, che nel frattempo aveva già fatto il giro del web.

La reazione di Milly Carlucci: “Fatto gravissimo e intollerabile”

A poche ore dalla comparsa del tweet, la padrona di casa Milly Carlucci ha voluto chiarire la situazione, prendendo le distanze da quello strano post. “Mi è stato segnalato che dall’account @Ballando_Rai è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso”.

La conduttrice di Ballando ha inoltre scritto un secondo commento, criticando negativamente l’episodio e manifestando la sua intenzione a continuare a seguire il caso. “È un fatto gravissimo e intollerabile– ha scritto- seguirò fino in fondo gli sviluppi”.

I tweet di Milly Carlucci contro lo strano post comparso sull’account di Ballando con le Stelle Fonte: Twitter

Il comunicato ufficiale Rai, “denuncia presso la Polizia Postale”

Anche la Rai ha espresso grande rammarico per l’accaduto, chiarendo di avere intenzione di agire per vie legali. In un comunicato ufficiale riportato da molti giornali, l’azienda ha presentato le proprie scuse, rendendo noto che sono attualmente in corso delle indagini.

“La Direzione RaiPlay e Digital si scusa per quanto avvenuto oggi sul profilo Twitter di Ballando con le stelle. È in corso la ricostruzione esatta dell’accaduto che sembra al momento frutto di un accesso non autorizzato”.

La rete televisiva ha inoltre chiesto l’intervento delle autorità, segnalando a chi di dovere l’insolita attività dell’account: “La Rai sta procedendo alla denuncia presso la Polizia Postale contro ignoti per accesso non autorizzato e diffamazione al profilo twitter di Ballando con le Stelle”.