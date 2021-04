Sarebbero stati fermati i 3 uomini responsabili di aver sottratto con l’inganno la piccola Mia Montemaggi, 8 anni, alla nonna materna, a Vosges, in Francia, e di essere fuggiti con la bambina.

Bimba rapita in Francia: la madre presunta mandante

La piccola, purtroppo, non è ancora tornata dalla nonna, alla quale era stata affidata come deciso a gennaio da un tribunale. Secondo quanto dichiarato dai 3 uomini, ora sotto arresto, ci sarebbe Lola Montemaggi, madre della bambina, alla base del rapimento. Ci sono buone possibilità che la piccola in questo momento ia con la madre (che risulta introvabile.

Mia Montemaggi, 8 anni, era sparita la sera di due giorni fa, quando 3 uomini erano arrivati alla casa della madre fingendo di essere funzionari dei servizi sociali. I 3 si erano allontanati con la bambina mentre la donna, sotto shock, chiamava le forze dell’ordine. Fin dall’inizio si era temuto un coinvolgimento della madre, che aveva perso l’affidamento della piccola.

Da quanto raccontato dai 3 individui fermati oggi, la madre sarebbe la “mandante” del rapimento e sia i 3 rapitori che la donna sarebbero vicini al movimento survivalista.

Bimba rapita in Francia: cos’è il movimento survivalista

Il survivalismo è un movimento di persone che crede alla necessità incombente di prepararsi a qualsiasi catastrofe di tipo globale.

Molto spesso i survivalisti, o prepper, sono persone dotate di stil fondamentali in situazioni di emergenza: conoscenza di primo soccorso, difesa personale, conoscenze mediche o di sopravvivenza. Il movimento è nato nei Paesi anglosassoni (Usa e Uk) dopo la seconda guerra mondiale, con l’avvento della minaccia della bomba atomica.

A quanto pare, e secondo quanto riportato da fonti francesi, i 3 uomini fermati sarebbero già noti alla DGSI (Direzione generale della sicurezza interna) e sono stati giudicati potenzialmente pericolosi.

A quanto pare, durante un sopralluogo nel luogo in cui sono stati trovati e fermati, gli uomini avrebbero avuto con sé dei dispositivi esplosivi.